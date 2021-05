ChihuahuaVerifica: Cómo 2 candidatos derrumbaron una casa sin permiso y trataron de remediarlo

“Nosotros no tenemos antecedente de que haya sido un picadero. Tal vez en un tiempo atrás, en un tiempo mucho atrás, hayan usado esa casa como picadero. Pero de que tengamos un antecedente reciente, no lo tenemos”.

Lozoya dijo que la mujer que se había identificado como propietaria de la casa supuestamente había sido detenida previo al derrumbe, junto con otros dos hombres en la misma colonia, acusada de narcomenudeo y en posesión de 800 dosis de cristal.

“No vamos a tener un solo punto de flexión con el crimen organizado y el narcomenudeo, todo lo que encontremos en estas condiciones lo vamos a limpiar”, refirió Lozoya.

Al momento de la demolición, la mujer “ocupante” del domicilio no estaba en el lugar. Versiones de sus familiares detallan que los documentos que demostraban la legalidad de su estancia en la casa presuntamente se encontraban en la misma al momento del derrumbe, al igual que muchas de sus pertenencias personales. La ocupante de la casa interpuso una denuncia por daños bajo el folio 8095/2021. Pero ella no es la dueña del inmueble.



¿Cuáles son las consecuencias de derribar una casa sin permiso?

Además de violentar la propiedad privada, los candidatos violentaron la privacidad al exhibir que la persona ocupante fue detenida por presunta venta de “cristal”, señaló el abogado Gabriel García Elguera, especialista en derecho penal y académico.

“No tiene ni el derecho ni la facultad de tirar una casa nada más porque supuestamente es un picadero, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera la autoridad”, explicó.

Respecto a que Lozoya señaló que la ocupante fue detenida por venta de drogas, el abogado comentó que exhibirla violenta su privacidad, y aun cuando se comprobara mediante un Tribunal su culpabilidad tampoco da pie a derrumbar la propiedad.

“Lozoya no es autoridad para imponer pena, no es juez, no es autoridad penal, aún lo que se argumenta, de que había reportes, de que era picadero, eso no da pie a que se llevara a cabo ese acto”, dijo.

García Elguera mencionó que las responsabilidades que podrían enfrentar serían principalmente en materia penal, por daños y allanamiento de vivienda.

Detalló que al entrar sin autorización del propietario y derrumbar la vivienda se incurrió en daños y allanamiento.

Según indica el Código Penal del Estado de Chihuahua en el capítulo X artículo 236, a quien destruya o deteriore una cosa ajena se le impondrán distintas penas y multas que varían según el valor de los daños, que va desde los 6 meses hasta doce años en prisión.

En el capítulo IV artículo 205 se menciona que en el estado de Chihuahua se castiga hasta con dos años de prisión y de 50 a 100 días de multa a quien sin motivo o justificación se introduzca en una vivienda.

Respecto a si se usurpó a alguna autoridad o función pública durante este suceso, el abogado comentó que no aplica como tal, debido a que no hay una investigación penal. Sin embargo, destacó que es importante investigar si se invadió alguna esfera de gobierno para conseguir la maquinaria usada en el derrumbe.

Precisó que únicamente en caso de que en el domicilio hubiese una investigación en curso, por algún delito, puede proceder el señalamiento de que se obstaculizó un proceso, debido a que con la demolición se borra posible evidencia.

Indicó que la exhibición de la presunta dueña no recae en violar presunción de inocencia, ya que esto aplica cuando la autoridad trata como culpable a una persona antes de llevarla a juicio. Agregó que podría existir difamación, lo cual actualmente no está sancionado por el Código Penal de Chihuahua.