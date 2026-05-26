Choca CNTE con policías; les bloquean el Zócalo

Durante la noche del lunes, el magisterio discutía en asamblea las actividades de mañana y el resto de los días.

El magisterio de dicho grupo inició el 25 de mayo un paro: el 80 por ciento de los integrantes de la Sección 22 instaló un plantón en Oaxaca, mientras que el 20 por ciento se trasladó a la Ciudad de México en donde marchó del Ángel de la Independencia rumbo a la Plaza de la Constitución, punto al que no se les permitió llegar.

A menos de 20 días de que inicie el Mundial de futbol, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arrancaron con movilizaciones en la Ciudad de México, luego de que la Sección 22 de Oaxaca acordara en asamblea no esperar hasta el 1 de junio para iniciar un paro indefinido de labores, como se tenía planeado.

CNTE se enfrenta con policías

En el intento por acceder al Zócalo, el magisterio se enfrentó a empujones con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras los policías respondieron con cercos de vallas metálicas, grúas y gas para replegarlos.

“Claudia, decías que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”, gritaron al ver que no podrían llegar al Zócalo.

“Nos reprimieron con gases y nos replegaron con sus tanquetas y con sus humos de colores. Nos vamos a organizar y cueste lo que cueste ingresaremos al Zócalo de la Ciudad”, dijo uno de los docentes en un equipo de sonido.

“Este operativo confirma la continuidad de prácticas históricas de criminalización de la protesta social. A pesar de presentarse como un gobierno progresista, las acciones desplegadas en el Centro Histórico reflejan mecanismos propios de los regímenes que durante décadas utilizaron la fuerza pública para intentar contener la inconformidad popular”, señaló más tarde a través de un comunicado.

Maestros provenientes de Oaxaca, acompañados por contingentes de Quintana Roo, Baja California y Chiapas, colocaron carpas y casas de campaña en avenida 5 de Mayo.

Finalmente, la Coordinadora Nacional reafirmó que la represión no detendrá la organización del magisterio e hizo un llamado al pueblo de México, organizaciones sociales, estudiantes y trabajadores a fortalecer la solidaridad de cara al estallamiento de la Huelga Nacional este 1 de junio, “frente a la criminalización de la protesta y las políticas que continúan golpeando a la clase trabajadora”.

En tanto, la SSC aseguró que los manifestantes iniciaron la agresión contra policías al empujarlos sobre la Calle Filomeno Mata, en su cruce con la avenida 5 de Mayo.

En Oaxaca, los docentes agremiados a la Sección 22 instalaron un plantón en el zócalo de la ciudad, el cual se extiende en la Alameda de León y hasta cuatro calles a la redonda del primer cuadro del centro histórico.

Se prevé que el resto de las secciones se unan a las movilizaciones hasta el 1 de junio, a la llamada huelga nacional en el marco del Mundial, “cuando los ojos del mundo estarán en la Ciudad de México”.

Gobierno reitera apertura al diálogo

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación manifestaron una apertura permanente con maestras y maestros de la CNTE y reiteraron su llamado y disposición al diálogo.

“En el marco de la movilización que realiza, se reconoce el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, con el llamado respetuoso a privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos del magisterio”, indicaron.

Finalmente, invitaron a instalar una mesa de trabajo para revisar sus planteamientos, dar seguimiento a los temas expuestos y construir rutas de atención viables.

Durante la mañana del lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe diálogo entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobernación y la CNTE.

Al ser cuestionada sobre las demandas, la mandataria se limitó a decir: “hay diálogo”.

Qué pide la CNTE

Estas manifestaciones se enmarcan en una jornada que ha realizado la CNTE para exigir:

Abrogación Ley ISSSTE 2007.

Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO-Sheinbaum.

Aumento salarial 100 por ciento.

Democracia sindical.

Aumento de presupuesto a educación y salud.

Justicia social y reinstalación de cesados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que no es posible cumplir con todas sus demandas debido a la carga presupuestal que representan.

De acuerdo con la Mandataria, acceder ante la totalidad de las exigencias económicas de la CNTE implicaría tomar medidas drásticas en la recaudación fiscal. “En el marco de lo que se puede, apoyamos, pero hay temas pues que no da el presupuesto público, tendríamos que aumentar impuestos para que diera para eso”, ha dicho.

En el marco del Día del Maestro y la Maestra, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que las y los docentes recibirán un aumento salarial del 9 por ciento, el segundo incremento en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este mismo día, pero de 2025, la Mandataria también anunció un incremento salarial del 10 por ciento (9 por ciento en ese momento y 1 por ciento a partir de septiembre), junto con una semana más de vacaciones para las y los docentes.

Además, en 2024, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador también les otorgó a las y los docentes de educación básica federalizada un aumento del 10 por ciento; mientras que en 2023 el aumento fue del 8.2 por ciento y en 2022 del 3.5 por ciento; por lo que las y los maestros llevarían al menos cinco años recibiendo aumentos salariales.

Sheinbaum adelantó que este año se realizará una consulta en todas las escuelas del país para revisar y ajustar el sistema de promoción docente, además de que se fortalecerá el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se revisarán medidas adicionales para mejorar las condiciones de jubilación del magisterio.

Protestas de la CNTE

En mayo y junio de 2025, la CNTE llevó a cabo protestas y movilizaciones a lo largo de 23 días que causaron diversas afectaciones viales y pérdidas económicas en la capital del país con el objetivo de presionar al gobierno para que echara abajo la Ley del ISSSTE implementada en 2007. Sin embargo, no pudo llegar a un acuerdo satisfactorio.

En ese sentido, el 7 de junio anunciaron un receso en su huelga nacional en la Ciudad de México y levantaron el plantón instalado desde el 15 de mayo en el Zócalo para continuar con actividades desde sus estados.

En octubre, docentes amagaron con boicotear el Mundial de Futbol 2026, si el Gobierno federal no restablecía una mesa de diálogo para avanzar en su exigencia para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007. También realizaron bloqueos en distintas vialidades y dependencias en al menos cuatro estados -Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.