MÉXICO._ Un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito confirmó la negativa de amparar a Jorge Iván Gastélum Ávila “El Cholo Iván”, lugarteniente del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en contra del acuerdo para extraditarlo a Estados Unidos.

El fallo fue notificado al quejoso, actualmente internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 13 CPS Oaxaca junto con otros miembros del Cártel de Sinaloa trasladados hace un par de años, provenientes del penal de máxima seguridad Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Los magistrados resolvieron confirmar en todos sus términos la sentencia del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que negó el amparo y protección de la justicia de la Unión al sinaloense para ser procesado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia.

El acto reclamado por el que fue denegado el amparo consistió en el acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2020, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por el que se concedió la extradición del “Cholo Iván” al Gobierno de la Unión Americana para ser juzgado por delitos relacionados con el narcotráfico.

En sus agravios, la defensa de Gastélum Ávila argumentaba que las autoridades responsables no suscribieron una carta de compromiso de que al reclamado no se le aplicará la prisión vitalicia en el vecino país del Norte; sin embargo, dicho tema se encuentra superado por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo Zeta en una publicación.

Incluso Jorge Iván pretendía que el recurso de revisión ahora resuelto, fuese atraído por el máximo órgano de justicia del México, pero la moción no tuvo éxito al responderse que no era necesario, ya que la SCJN se había pronunciado sobre el tópico de que la cadena perpetua no es limitativa de la orden de extradición.

Con esta sentencia de amparo en revisión, todo queda dispuesto para que los gobiernos mexicano y estadounidense pacten la fecha de la entrega material de “El Cholo Iván”.

Jorge Iván Gastélum Ávila fue detenido el 6 de enero de 2016 junto a su jefe, “El Chapo” Guzmán, en Los Mochis, Sinaloa, y tras su encarcelamiento en el Cefereso 1 Altiplano, se ejecutó la orden de detención con fines de extradición internacional 3/2020, dictada por el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

Una investigación iniciada en enero de 2012 por autoridades policiales en EU identificó al Cártel de Sinaloa como la organización criminal responsable de la introducción a ese país “para la distribución de grandes cantidades de metanfetamina y marihuana provenientes de México y por transportar el producto de la venta de drogas de Estados Unidos a México”.

Las pesquisas identificaron a Jorge Iván, que también utiliza el nombre de Orso Iván, “como un sicario de alto nivel, ex director de seguridad y jefe de plaza en varias zonas en al estado de Sinaloa, México, trabajando en nombre de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias ‘EI Chapo’, cabecilla principal del Cártel de Sinaloa”, detalla el informe.