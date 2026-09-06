Choque de autobús y tráiler deja 4 muertos y 20 heridos en Rosamorada, Nayarit

Cuatro personas murieron y 20 más resultaron lesionadas luego de que un autobús de pasajeros chocó de frente contra un tráiler sobre la carretera federal 15 libre Tepic-Mazatlán, en el municipio de Rosamorada, Nayarit.

El accidente ocurrió durante la noche del sábado, a la altura del kilómetro 100 de la carretera, cerca de la localidad de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con información preliminar, el autobús transportaba a personas que regresaban hacia el norte de Nayarit después de haber acudido a un evento realizado en Tepic, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según los primeros reportes, los pasajeros se dirigían hacia Acaponeta y algunos serían originarios de comunidades como San Miguel y Los Otates.

El autobús se impactó contra un tráiler y la fuerza del choque provocó que ambas unidades quedaran severamente dañadas.

En redes sociales se ha identificado presuntamente a uno de los fallecidos como José Natividad, quien sería vecino de Escuinapa y chofer del autobús accidentado.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó de manera preliminar el deceso de 4 personas y 20 lesionadas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica en hospitales de Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla.

La institución informó que personal especializado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

De manera extraoficial han circulado versiones sobre maniobras de rebase e invasión de carril; sin embargo, estos señalamientos no han sido confirmados por las autoridades.