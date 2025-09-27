$!Choque de tren con autobús en Comonfort, Guanajuato, deja cinco muertos

Un autobús de pasajeros fue embestido por un tren, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y varios heridos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la vía férrea en de la comunidad de La Nopalera, en Comonfort.

El conductor del autobús de pasajeros de la línea “Morados” no alcanzó a cruzar las vías y fue impactado por el ferrocarril de Canadian Pacific Kansas City Southern.

El tren arrastró varios metros al autobús de pasajeros hasta detenerse, después de poder frenar el arrastre de los vagones.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil, Cruz Roja de Comonfort y, trasladaron a los heridos al Hospital Comunitario y Hospital en San Miguel de Allende.

El primer reporte indica 5 personas sin vida, de las cuales aún no se informa su identidad, al igual que el número de lesionados.

La Dirección de Protección Civil de Comonfort destacó que la información oficial, se encuentra en proceso de integración y será dada a conocer oportunamente.