$!Choque de tren con autobús en Comonfort, Guanajuato, deja cinco muertos

Un autobús de pasajeros fue embestido por un tren, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y varios heridos.
Los hechos ocurrieron en el cruce de la vía férrea en de la comunidad de La Nopalera, en Comonfort.
El conductor del autobús de pasajeros de la línea “Morados” no alcanzó a cruzar las vías y fue impactado por el ferrocarril de Canadian Pacific Kansas City Southern.
El tren arrastró varios metros al autobús de pasajeros hasta detenerse, después de poder frenar el arrastre de los vagones.
Al lugar acudieron unidades de Protección Civil, Cruz Roja de Comonfort y, trasladaron a los heridos al Hospital Comunitario y Hospital en San Miguel de Allende.
El primer reporte indica 5 personas sin vida, de las cuales aún no se informa su identidad, al igual que el número de lesionados.
La Dirección de Protección Civil de Comonfort destacó que la información oficial, se encuentra en proceso de integración y será dada a conocer oportunamente.
La zona sigue bloqueada para los trabajos periciales para deslindar responsabilidad del accidente y poder retirar el autobús de pasajeros, para liberar el paso del ferrocarril.
Choque de tren con autobús en Atlacomulco
El pasado 8 de septiembre un tren impactó a un autobús de pasajeros, dejando al menos 10 personas fallecidas y 45 lesionadas en la carretera Atlacomulco–Maravatío, colonia Zona Industrial, informó Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México.
La detención se registró en Villas del Pedregal, en Morelia, en coordinación con autoridades del Estado de México, “a donde será trasladado para ser presentado ante el órgano jurisdiccional que lo requiere”.
Volcadura de autobús en Zaragoza
En tanto, en la Ciudad de México, un autobús de pasajeros volcó la mañana de este sábado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza y dejó un saldo de 5 personas lesionadas.
El C5 informó que servicios de emergencia trabajan para atender a los pasajeros y para retirar el vehículo.
El percance vial fue a la altura del Metro Guelatao.
“Por volcadura en carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Avenida Guelatao, colonia UH Ejército Constitucionalista”, señaló.
La vía es la misma en la que una pipa con gas LP volcó y ocasionó una explosión que a la postre dejó 30 personas fallecidas.
Con información de Zona Franca.