Choque en el Congreso: ‘¡son un narcopartido!’, acusa el PRI a Morena; ‘Alito, el pueblo no te quiere’, responden oficialistas

“¡Morena no es un partido, es un cártel de criminales!”, gritó Alejandro Moreno en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, y los ánimos se incendiaron. “Morena es el segundo piso, pero de las narcodictaduras en América Latina”, insistió el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante los abucheos del bloque oficialista.

La sesión del Congreso General, con la que inició el segundo año de actividades de la LXVI Legislatura, se convirtió en un campo de batalla entre el PRI y Morena. El senador y líder del PRI no bajó a los morenistas de “criminales” en un discurso que se extendió por 15 minutos, mientras ellos pidieron a gritos el desafuero de “Alito”, como se conoce al priista.

El choque entre ambos partidos políticos ocurrió una semana después de que Alejandro Moreno se fue a los golpes contra Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena y expresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Moreno Cárdenas no dejó pasar la oportunidad de referirse nuevamente a su contrincante: “¿Ustedes creen que este cínico y corrupto de Fernández Noroña, como presidente del Senado, se fotografíe con el narcodictador Nicolás Maduro? Presuma las fotos. ¿Qué mensaje envía?”, expresó el priista durante la sesión del Congreso General.

Gerardo Fernández Noroña, vestido en un traje color azul y a solo unos metros de distancia, levantó la mano para que le dieran la palabra y responder a los señalamientos, pero no tuvo éxito. Entonces, sus compañeros de partido lanzaron otro grito a coro: “¡Alito, entiende, el pueblo no te quiere! ¡Alito, entiende, el pueblo no te quiere!”.

Un posible desafuero persigue a Alejandro Moreno desde hace un mes, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Campeche pidió a la Cámara de Diputados desaforar a “Alito” para llevarlo ante la justicia por un presunto caso de corrupción. Luego de ser golpeado, Gerardo Fernández Noroña interpuso denuncias contra el priista con el objetivo de que fuera investigado por las agresiones en su contra.