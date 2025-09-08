Choque entre autobús y tren en Atlacomulco, EdoMex, deja ocho personas muertas

Un accidente ocurrido este lunes entre un autobús de pasajeros y un tren dejó como saldo ocho personas fallecidas y al menos 45 lesionadas, en el municipio de Atlacomulco, Estado de México.

El percance sucedió alrededor de las 7:00 horas, cuando la unidad de transporte público se dirigía por la carretera Atlacomulco-Maravatío. Según primeros reportes proporcionados a la Policía Municipal, el conductor del autobús intentó ganarle el paso al tren, lo que ocasionó que éste impactara directamente contra la unidad.

El sitio del accidente fue la avenida Arturo Montiel Rojas, a la altura de la colonia Las Mercedes. En el lugar se confirmó la muerte de seis mujeres y dos hombres, quienes viajaban en el autobús. Los cuerpos de emergencia acudieron para iniciar labores de rescate y atención a los heridos, mientras que la vialidad fue cerrada parcialmente.

La coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó mediante un comunicado que al menos 45 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes hospitales de la región para su atención médica.

Respecto a la condición de las personas lesionadas, la dependencia indicó que algunas permanecían en estado grave.

En el mismo comunicado, PC EDOMEX señaló que personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en la contención y atención de la emergencia.

También precisó que equipos de la Cruz Roja Mexicana, así como bomberos municipales, colaboraron en las labores de rescate y traslado de heridos.

Las autoridades municipales implementaron un operativo de seguridad perimetral para facilitar el acceso de ambulancias y maquinaria destinada a mover los restos del autobús. De igual forma, representantes del Ministerio Público acudieron a iniciar las diligencias correspondientes y levantar los cuerpos de las víctimas.

PC EDOMEX informó que se mantenía la atención a los heridos y se continuaba con las investigaciones para establecer la responsabilidad del conductor del autobús, quien se encontraba entre los lesionados.