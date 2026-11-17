Entrar a sitios web reconocidos suele dar una sensación de seguridad, pero ni las grandes plataformas están libres de riesgos. Un ciberataque masivo alcanzó a 178 empresas internacionales, entre ellas HSBC, CNN, Zoom, Salesforce, Equifax e IKEA, con el objetivo de robar criptomonedas, obtener datos bancarios e infectar dispositivos iPhone.

De acuerdo con los reportes dados a conocer por la agencia Reuters este lunes 16 de noviembre, varios de los sitios web más visitados del planeta fueron alterados sin que sus dueños lo notaran de inmediato.

Al entrar a estas plataformas, los usuarios quedaban expuestos a un código malicioso que operaba en silencio mientras revisaban la página.

Según el especialista en seguridad Scott Helme, los atacantes no entraron de forma directa a los servidores de estas compañías, sino que se infiltraron a través de una herramienta externa conectada a sus sitios web.

La trampa se coló a través de Optimizely, una herramienta externa que muchísimas compañías utilizan para mejorar el rendimiento y la apariencia de sus sitios web. Al vulnerar este servicio de terceros, los hackers lograron inyectar código malicioso en lenguaje JavaScript dentro de las páginas de las 178 organizaciones afectadas.



¿Cómo funcionaba el ciberataque para robar criptomonedas?

La firma de ciberseguridad HudsonRock confirmó que estos portales efectivamente estuvieron sirviendo el software malicioso a sus visitantes. Lo más preocupante es que el código estaba programado para actuar de distintas formas dependiendo de lo que cada persona estuviera haciendo dentro de la página.

Si alguien intentaba realizar un pago o transferencia con activos digitales, el programa cambiaba de forma automática la dirección de la billetera de destino por una controlada por los delincuentes. De esta manera, el dinero terminaba en manos de los hackers sin que la víctima sospechara que algo andaba mal.

Pero el golpe no se limitaba al mundo cripto. El mismo script tenía la capacidad de capturar los números de tarjetas de crédito justo en el momento en que los usuarios los tecleaban para pagar algún servicio, además de robar cookies de navegación y hasta tomar capturas de pantalla.

Por si fuera poco, la campaña incluía un código de explotación diseñado específicamente para atacar dispositivos con el sistema operativo iOS de Apple. Es decir, si entrabas desde tu iPhone a alguno de los portales comprometidos, el ataque intentaba infectar tu teléfono en segundo plano.



¿Qué han dicho HSBC, Zoom y las demás empresas afectadas?

El listado de las 178 organizaciones abarca sectores muy variados, desde tecnología y servicios financieros hasta comercio minorista y medios de comunicación. Sin embargo, las reacciones de las marcas involucradas han sido bastante distintas conforme avanza la investigación.

Por un lado, Salesforce informó que ya abrió una investigación interna tras detectar modificaciones no autorizadas en sus scripts de Optimizely, por lo que decidió desactivar esos componentes como medida preventiva.

En una línea similar, Equifax revisó lo ocurrido, dejó de utilizar dicha herramienta y aseguró que no encontró evidencia de que sus propios sistemas internos hubieran sido vulnerados.

A diferencia de lo que reportaste inicialmente sobre IKEA, la cadena de muebles sí se pronunció y señaló que está analizando el incidente para determinar si hubo algún impacto real sobre sus servicios digitales o sus clientes. En contraste, Optimizely, Apple, Zoom, HSBC y CNN guardaron silencio y no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.



¿Qué tan grave fue el impacto para los usuarios?

A pesar de lo aparatoso que suena ver tantos nombres pesados en la lista, los especialistas aclaran que el hecho de que 178 sitios hayan distribuido el código no significa que todas esas empresas sufrieran un robo directo en sus bases de datos. El problema estuvo en el intermediario que gestionaba partes de sus páginas web.

Hasta el momento, ni Reuters ni las firmas de seguridad han podido precisar cuántas personas estuvieron expuestas exactamente ni si los atacantes lograron concretar el robo de fondos o infectar teléfonos con éxito.