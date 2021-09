El ‘científico’ al quien el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de emitir insultos tanto contra él como contra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller no aparece en la lista de 31 científicos denunciados por supuesto mal uso de recursos, de acuerdo con los datos que se conocen de la indagatoria de FGR.

Además no hay elementos para corroborar que el perfil en Twitter que mostró el mandatario federal, con el nombre de @AldoAldrete, en verdad corresponde al de un científico mexicano o de otro país.

“No sé si sea cierto, pero uno de los investigadores supuestamente perseguido se aventó un Twitter ayer, ojalá y lo consigamos para que vean el nivel moral, porque siempre he dicho que una cosa es la educación y otra la cultura, y que los grados académicos no son sinónimos de gran cultura, se pueden tener grados académicos y no tener sensibilidad en lo social, en lo humano... porque es uno de estos señores, que este ofende a Beatriz y me ofende a mí, qué tenemos que ver nosotros”, dijo el presidente.

En la cuenta de Twitter que mostró López Obrador, en el perfil se menciona que Aldrete es “científico”, experto en seguridad, bioterrorismo y miembro del “comité científico de la ONU”.

Se consultó a Naciones Unidas, para saber si tenían datos de una persona con ese nombre en un “comité científico”, y hasta el momento no habían respondido.

Sin embargo, el nombre de Aldo Aldrete, no aparece en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el registro de 2007 a 2020.

En una búsqueda en Google, se encontró un perfil de Facebook que coincide con el nombre de Aldo Aldrete y la foto de la cuenta de Twitter desde la que se emitieron los insultos contra el presidente y su esposa.

Luego, colocando en Google el nombre de perfil de esa cuenta de Facebook se llegó a una imagen en la que aparece una credencial de elector con el mismo rostro, y el nombre completo.

Con ese dato, se buscó en los registros de la SEP y no se encontró que esa persona tuviera registro de cédula profesional.

Se escribió a la cuenta de mail que aparece en el perfil de Facebook, supuestamente del ‘científico’ Aldrete, y todavía no se ha tenido respuesta. También se marcó al número que aparece, y se escuchó el mensaje de que no estaba disponible o fuera de servicio.

Un hecho llamativo es que, en 2014, la ahora diputada federal priista Marcela Guerra publicó un aviso alertando “sobre una persona que se hace llamar Aldo H. Aldrete... y está ofreciendo a mi nombre préstamos de 60, 80, 120 mil pesos hasta 7 millones de pesos con el 1.3% de interés”, escribió en su sitio web.

Insistió en que no conoce a esa persona y llamó a denunciarlo. El nombre coincide con el que aparece en la credencial del INE ya mencionada.

Más hechos sin aclarar

En internet hay al menos dos cuentas de Twitter con el nombre y el rostro de Aldo Alderete. En una de ellas, desde la que se emitieron los insultos, como ‘header’ o foto de portada en la parte superior aparece el logo de la CIA de Estados Unidos, y se da como ubicación la ciudad de Washington, DC.

En tanto, en una cuenta de Linkedin en que también aparece la misma foto de perfil que en Twitter y Facebook se le presenta como “cientific en ONU”, aunque el link que pone de la ONU en realidad lleva al de un software llamado Onu LLC.

Su perfil señala que es “Doctor en neurociencias, genética, genómica y bioinformática, cardiólogo intervencionista, con subespecialidad en medicina interna, enfocado en el área de investigación en el fondo latinoamericano de salud del fondo de salud del Consejo de Naciones Unidas”.

Al respecto, la doctora Anai Romero explica que hay algunas irregularidades en su descripción como profesionista. “Si el doctor estudió en México, no se permite tener más de una especialidad... En el caso de su descripción el cardio es una subespecialidad de medicina interna”, comenta Romero.

También se busco su nombre en Google Escolar y no se encontró que publicara algún artículo o fuera citado en alguno.