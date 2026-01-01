Científicos de la UNAM desarrollan vacuna terapéutica que elimina el cáncer de mama en modelos de laboratorio

Un equipo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México consiguió desarrollar vacunas terapéuticas que, en modelos de laboratorio, han demostrado ser capaces de curar el cáncer de mama, inhibir otros tipos de esa enfermedad y eliminar la metástasis, principal causa de muerte en humanos.

Tras más de una década de trabajo, el equipo interdisciplinario, cuyos resultados fueron publicados en la revista Molecular Immunology, reportó que una sola inyección terapéutica fue suficiente para eliminar la enfermedad, incluso en fases avanzadas. Aunque la detección y el tratamiento temprano mejoran su eficacia.

Los biológicos fueron denominados Bibliotecas de Epítopos Variables y se comprobó que adquieren una “memoria inmunológica” que impide que se vuelva a presentar la enfermedad, aunque se les implanten células cancerosas por segunda ocasión.

Karen Manucharyan, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas, indicó para la Gaceta UNAM que estas vacunas podrían funcionar para cualquiera de los 220 tipos de cáncer y costar menos que los tratamientos actuales, como quimio o radioterapia.



Así funciona la vacuna contra el cáncer desarrollada por científicos de la UNAM

De acuerdo con lo explicado por Allan Noé Domínguez Romero, académico de la Facultad de Química, se está trabajando en un “nuevo concepto de vacunas que llamamos Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVs)”.

A diferencia de las vacunas tradicionales, las BEVs están diseñadas para combatir a las células cancerosas que cambian su genoma constantemente. Su propuesta permite atacar células dañinas, activar el sistema inmune e inducir “memoria inmunológica”, a través de una vacuna con miles de versiones mutadas de un antígeno silvestre relacionado a cáncer.

Según explicó, se toman antígenos (una sustancia que el sistema inmunitario del cuerpo reconoce como extraña y que provoca su respuesta) relacionados con tumores y que pueden venir de proteínas presentes en las células cancerosas.

“No importa si pasa uno, dos o diez años en los humanos, las ‘defensas’ al menos en los ejemplares de laboratorio quedan preparadas para ‘atacar’, dijo Manucharyan a la Gaceta UNAM.

El académico adelantó que el siguiente paso será comenzar los ensayos clínicos en humanos y detalló que el procedimiento sería menos invasivo que un tratamiento convencional contra el cáncer, ya que las vacunas son fácilmente adaptables a cualquier plataforma existente en clínica.

Hasta ahora, dijo, se han desarrollado vacunas terapéuticas contra melanoma, cáncer de vejiga y de próstata, únicas aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, agencia encargada, entre otras cosas, de garantizar que medicamentos, vacunas, biológicos y dispositivos médicos sean seguros y funcionen.