Cientos de manifestantes contra la reforma al Poder Judicial de la Federación ingresaron este martes al Salón de Plenos del Senado de la República, por lo que Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se vio obligado a suspender la sesión ordinaria de manera indefinida.

“¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”, “¿En dónde están, en dónde están, los senadores que nos iban a escuchar!”, “¡Traidores!”, “¡El juez imparcial es de carrera judicial!”, “¡Escuchen a su pueblo!”, “¡Somos abogados, no somos acarreados!”, “¡Si Juárez viviera, con nosotros estuviera!”, “¡Ni un paso atrás!”, fueron algunas de las consignas que coreaban los manifestantes, ataviados con playeras, además de que portaban pancartas, con frases alusivas a la defensa del PJF.

También traían banderas de México y cantaron el Himno Nacional.