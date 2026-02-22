$!Cierra Coppel sus tiendas en Jalisco por situación de seguridad

A través de un comunicado, la empresa informó que el lunes 23 de febrero mantendrán cerradas sus sucursales “hasta nuevo aviso”, con el objetivo de priorizar la seguridad de sus colaboradores, clientes y comunidades.

La cadena comercial Coppel anunció el cierre temporal de todas sus tiendas en el estado de Jalisco, ante la situación de seguridad que se vive en la entidad.

“En Coppel nuestra prioridad es la seguridad de nuestros colaboradores, clientes y comunidades”, señala el posicionamiento difundido por la compañía, en el que también se indica que se dará seguimiento puntual a la evolución del contexto local para reanudar operaciones en cuanto existan condiciones adecuadas.

La medida aplica igualmente para las unidades de BanCoppel y Afore Coppel, que forman parte del grupo empresarial.

Finalmente, la empresa agradeció la comprensión de sus clientes y recordó que pueden realizar sus operaciones de manera segura a través de sus canales digitales mientras las sucursales permanecen cerradas.