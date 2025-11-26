Cierran negociaciones de productores y gobierno sin acuerdos y seguirán bloqueos

Los bloqueos carreteros en el País continuarán al menos hasta este miércoles ante la falta de acuerdos durante la mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación y líderes de organizaciones transportistas y campesinas.

En las primeras horas de este miércoles concluyó el último de los encuentros entre autoridades y líderes de las organizaciones que mantienen bloqueos en diferentes carreteras de México.

“Hace unos momentos concluyó la reunión en la Ciudad de México. No hubo respuesta favorable por parte del gobierno. No hubo compromiso. No hubo soluciones”, expresó en un comunicado Campesinos Unidos de Sinaloa.

“Lo que enfrentamos hoy ya no es un simple desacuerdo: es, de manera histórica y dolorosamente clara, una amenaza real de desaparición del sector primario de México tal como lo conocemos”, aseveró.

Esta es, sin dramatismos ni adornos, afirma, la última lucha por la defensa del campo.

En sus redes sociales advirtió que se trata de la última frontera antes de que las tierras que alimentan a la Nación queden olvidadas.

Por ello, continuó, se pide a todos los compañeros mantener firmes sus puestos de manifestación en tanto el Frente Nacional determine las siguientes acciones.

La unidad es el único escudo y también la única herramienta ante la lucha que sostienen y por lo tanto, seguirán de pie por sus familias, la tierra y el futuro del campo mexicano.