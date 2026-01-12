Cierran operaciones en el aeropuerto de la CDMX por niebla

Debido a las condiciones del clima que se registran este lunes en la Ciudad de México, las operaciones del Aeropuerto Internacional de la CDMX fueron canceladas.

La decisión se tomó debido a la presencia de un banco de niebla que dificulta las operaciones.

“Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues”, informó.

Esta medida podría tener afectaciones en otros aeropuertos del País, por lo que se recomienda consultar los estatus de los vuelos.

“Consulta el estatus de tu vuelo de acuerdo con los horarios asignados. Toma en cuenta el constante cambio de clima, te sugerimos llegar con anticipación al #ArptoBJ si tienes un vuelo programado para esta semana”, recordó.