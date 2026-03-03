$!Cierran playas de Pajapan, Veracruz, por derrame de hidrocarburos; Pemex se deslinda

Un derrame de hidrocarburos en playas del municipio de Pajapan, en la costa sur de Veracruz, generó la movilización de autoridades locales, estatales y federales, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y evaluar las afectaciones ambientales y económicas.
El alcalde José Luis González Hernández informó que las playas se encuentran cerradas y que se mantiene coordinación con Protección Civil y distintas dependencias para atender la contingencia, mientras que brigadas de Salubridad y Medio Ambiente realizan recorridos en las zonas impactadas con el objetivo de iniciar evaluaciones técnicas y definir el tiempo estimado para el saneamiento.
En la zona también se mantiene la presencia de la Secretaría de Marina y del Ejército, que apoyan en tareas de vigilancia para salvaguardar la integridad de habitantes y visitantes.
Sobre el hecho, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, tras inspecciones en sus instalaciones del sur de Veracruz, no se detectaron anomalías. En un comunicado, indicó que “no se ha detectado fuga o derrame alguno” y que su infraestructura opera en condiciones normales y seguras.
La empresa detalló que personal especializado realizó recorridos de verificación tanto por tierra como por agua en puntos estratégicos de la zona costera, con el fin de corroborar los reportes difundidos públicamente, identificar el posible origen del material y descartar afectaciones a su infraestructura.
“No es derrame de Pemex”, sostiene la gobernadora
Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle García señaló que hasta ahora no existen indicios que vinculen directamente el material con instalaciones petroleras.
“Pemex lanzó un comunicado porque no es derrame de Pemex; ahí no hay tuberías, enfrente no hay plataformas, no se está explorando. El procurador del Medio Ambiente estatal también está allá para ver de dónde es el origen, porque sí está raro”, señaló a medios de comunicación.
De acuerdo con el alcalde de Pajapan, el derrame de hidrocarburos ha generado una fuerte afectación ambiental y económica, y ya se ha extendido hasta zonas colindantes con los municipios de Coatzacoalcos y Tatahuicapan, por lo que se presentaron denuncias ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y se dio parte a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.
En ese sentido, también se anunció un censo de afectaciones en la zona costera realizado por Pemex. Está dirigido a pescadores, laguneros, restauranteros y vendedores ambulantes, como primer paso para gestionar apoyos que mitiguen el impacto económico en quienes “su sustento diario proviene del mar y la laguna”.
Asimismo, consideró que, luego de que Pemex se deslindara de los hechos, la empresa no ha explicado cuál es el origen del derrame, ya que frente a las costas “había plataformas que se movieron hace una semana”.