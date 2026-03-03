$!Cierran playas de Pajapan, Veracruz, por derrame de hidrocarburos; Pemex se deslinda

Un derrame de hidrocarburos en playas del municipio de Pajapan, en la costa sur de Veracruz, generó la movilización de autoridades locales, estatales y federales, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y evaluar las afectaciones ambientales y económicas.

El alcalde José Luis González Hernández informó que las playas se encuentran cerradas y que se mantiene coordinación con Protección Civil y distintas dependencias para atender la contingencia, mientras que brigadas de Salubridad y Medio Ambiente realizan recorridos en las zonas impactadas con el objetivo de iniciar evaluaciones técnicas y definir el tiempo estimado para el saneamiento.

En la zona también se mantiene la presencia de la Secretaría de Marina y del Ejército, que apoyan en tareas de vigilancia para salvaguardar la integridad de habitantes y visitantes.

Sobre el hecho, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, tras inspecciones en sus instalaciones del sur de Veracruz, no se detectaron anomalías. En un comunicado, indicó que “no se ha detectado fuga o derrame alguno” y que su infraestructura opera en condiciones normales y seguras.

La empresa detalló que personal especializado realizó recorridos de verificación tanto por tierra como por agua en puntos estratégicos de la zona costera, con el fin de corroborar los reportes difundidos públicamente, identificar el posible origen del material y descartar afectaciones a su infraestructura.