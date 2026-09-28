Cierran puertos a la navegación en Guerrero y Michoacán ante presencia de tormenta tropical Rachel

ACAPULCO, Guerrero._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval, informa que la tormenta tropical “Rachel” se localiza aproximadamente a 379 kilómetros al suroeste de Acapulco y a 417 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, misma que genera cielo nublado a cerrado, con lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en sus inmediaciones.

Como medida precautoria se implementó el cierre de los puertos Lázaro Cárdenas, Michoacán y Zihuatanejo, Guerrero, a todo tipo de embarcaciones; así como los puertos de Acapulco y Puerto Marqués, Guerrero; Manzanillo, Colima; y Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca, a embarcaciones menores.

El cierre de puertos a la navegación se realiza por las condiciones de oleaje elevado que pueden ocasionar que las embarcaciones pierdan estabilidad, se vuelquen o se hundan; asimismo, las rachas de viento fuerte, las lluvias intensas y la reducción de la visibilidad incrementan el riesgo de accidentes en el mar.

Por lo anterior, autoridades llaman a atender las indicaciones emitidas por las Capitanías de Puerto, a fin de prevenir accidentes y salvaguardar la vida humana en el mar.

Para atención de emergencias en la mar, la Octava Región Naval pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos: 744 323 33 21 (Acapulco, Gro.), 765 102 77 54 (Ixtapa, Zihuatanejo, Gro.) y 753 139 40 63 (Lázaro Cárdenas, Michoacán). Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA 1).