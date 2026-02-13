$!Cinco muertos y más de 20 heridos deja choque de autobús de pasajeros y tractocamión en Caborca, Sonora

Un saldo de cinco personas muertas y 24 lesionados dejó un accidente tipo choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión en el municipio de Caborca, estado de Sonora, durante la mañana de este viernes.

El reporte inicial de Protección Civil Sonora indicó el percance ocurrió cerca de las 8:00 horas, a la altura del kilómetro 118 de la carretera Sonoyta-Caborca.

En primera instancia, los cuerpos de emergencia confirmaron un saldo de cuatro muertos y 25 heridos, sin embargo, en la última actualización del caso se informó el quinto fallecimiento.