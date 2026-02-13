$!Cinco muertos y más de 20 heridos deja choque de autobús de pasajeros y tractocamión en Caborca, Sonora

Un saldo de cinco personas muertas y 24 lesionados dejó un accidente tipo choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión en el municipio de Caborca, estado de Sonora, durante la mañana de este viernes.
El reporte inicial de Protección Civil Sonora indicó el percance ocurrió cerca de las 8:00 horas, a la altura del kilómetro 118 de la carretera Sonoyta-Caborca.
En primera instancia, los cuerpos de emergencia confirmaron un saldo de cuatro muertos y 25 heridos, sin embargo, en la última actualización del caso se informó el quinto fallecimiento.
Asimismo, la autoridad precisó que nueve de las personas lesionadas continúan recibiendo atención médica, reportándolas fuera de peligro.
La empresa de autotransportes Tufesa, responsable del autobús involucrado, emitió un comunicado en el que confirmó el siniestro y manifestó apertura con autoridades para esclarecer el móvil del accidente.
“Las circunstancias del hecho serán determinadas por el peritaje oficial, por lo que Autotransportes Tufesa se mantendrá respetuosa del proceso y colaborará plenamente con las instancias competentes”, pronunció la empresa.
Pareja de sinaloenses, entre las fallecidas
Horas después del hecho, se reveló que entre las víctimas mortales hay una pareja de hermanas originarias del estado de Sinaloa.
Las mujeres fueron identificadas como María Teresa y Margarita, de 64 y 70 años respectivamente.