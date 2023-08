Gómez Leyva denunció el pasado 15 de diciembre que dos personas a bordo de una motocicleta intentaron asesinarlo, sin embargo, lo salvó el blindaje de su camioneta.

El comunicador indicó, a través de Twitter, que el ataque se produjo a las 23:10 horas de dicho día a 200 metros de distancia de su domicilio particular en la CDMX, por lo que denunció el intento de homicidio a las autoridades.

En un segundo tuit, el periodista adjuntó cuatro fotografías en las cuales se observaba cómo quedó la camioneta, con impactos de bala en el parabrisas y el cristal del lado del conductor, además de otro en el cofre del vehículo.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades [...] Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta”, escribió.