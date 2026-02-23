Citi acuerda venta de 24% de Banamex a consorcio de inversionistas internacionales, por $43 mil millones

Citigroup celebró acuerdos con un grupo de inversionistas institucionales y family offices para la venta de 24 por ciento del capital ordinario de Grupo Financiero Banamex, en una operación valuada en aproximadamente 43 mil millones de pesos, equivalentes a alrededor de 2 mil 500 millones de dólares al tipo de cambio de referencia de 17.14 pesos por dólar. La transacción comprende la adquisición de cerca de 499 millones de acciones ordinarias, con cada comprador limitado a una participación máxima de 4.9 por ciento del capital social.

Los compradores que integran el consorcio son: General Atlantic —para quien la operación representa su mayor inversión de capital de crecimiento en México hasta la fecha—, Afore SURA, miembro de SURA Asset Management; Banco BTG Pactual; Chubb, actual socio de Banamex para la distribución de seguros de no vida; fondos gestionados por Blackstone; Liberty Strategic Capital, y la Qatar Investment Authority (QIA). Según un comunicado de Citigroup, las acciones se transfieren a un precio que implica una valuación equivalente a 0.85 veces el valor en libros bajo criterios contables mexicanos y a 1.01 veces el valor tangible en libros.

La operación se suma al cierre, registrado en diciembre de 2025, de la inversión de capital del 25 por ciento por parte del empresario mexicano Fernando Gerardo Chico Pardo, quien actualmente funge como presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y es su mayor accionista privado individual. Chico Pardo participó activamente en el proceso de selección de los nuevos inversionistas minoritarios y estará involucrado en su integración a la institución. Con la conclusión de todas las adquisiciones comprometidas, Citigroup habrá desinvertido el 49 por ciento de Banamex, por lo que la firma no prevé ventas adicionales durante 2026.

Las transacciones están sujetas a condiciones habituales de cierre, incluida la autorización de la autoridad antimonopolio en México, y se prevé que se concreten a lo largo de 2026. La contraprestación en dólares estará sujeta a variaciones en el tipo de cambio hasta el cierre de cada operación. Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, declaró: “Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex”. Torres Cantú agregó que la inversión representaba “un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento”, además de que consolidaba “la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”.

La desinversión de Banamex forma parte de la estrategia de simplificación de Citigroup. Según un comunicado de la firma, cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la Oferta Pública Inicial (OPI) propuesta para Banamex, así como cualquier venta adicional de participaciones, seguirá guiándose por consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes. El grupo bancario de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de la firma en la transacción; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungió como asesor legal en Estados Unidos, mientras que Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. y White & Case, S.C. actuaron como asesores legales mexicanos.

Banamex es el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales, con alrededor de mil 300 sucursales, cerca de 9 mil cajeros automáticos, 13.6 millones de clientes de banca de consumo, 6 mil de banca empresarial y 8.6 millones de usuarios de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). La institución opera de manera independiente de Citi desde el 1 de diciembre de 2024, fecha en que se formalizó la separación de Grupo Financiero Citi México y Grupo Financiero Banamex. Citigroup anunció por primera vez la venta de sus negocios de consumo y empresarial de Citibanamex en enero de 2022, tras un proceso que incluyó la evaluación y rechazo de ofertas de Grupo México y la exploración de distintos esquemas de desinversión, incluida la vía de la OPI como camino preferido desde mayo de 2023.