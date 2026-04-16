Citlalli Hernández deja Secretaría de las Mujeres para sumarse a Morena

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres, presentó su renuncia al cargo este 15 de abril con el propósito de incorporarse a las actividades de Morena de cara al proceso electoral de 2027.

Sheinbaum Pardo reveló que Hernández Mora le comunicó personalmente su decisión de apoyar a Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y al resto del órgano directivo partidista en las tareas de construcción de alianzas electorales.

“Me dijo que se iba a ayudar a Luisa María y todo el Comité Ejecutivo a esta tarea, porque la hace muy bien, en el 24 la hizo muy bien”, expresó durante la conferencia.

Sheinbaum Pardo elogió la gestión de Hernández Mora al frente de la dependencia y precisó que Morena le otorgará un nombramiento especial para el desempeño de sus nuevas funciones en el ámbito electoral.

Adelantó que quien asuma la Secretaria de las Mujeres deberá ser una mujer, aunque no precisó el nombre de la persona que ocuparía el cargo ni el plazo para su designación.

Hernández Mora asumió la Secretaría de las Mujeres en octubre de 2024, cuando la Presidenta Sheinbaum Pardo tomó posesión.

Con anterioridad, se desempeñó como secretaria general de Morena entre 2020 y 2024, periodo en el que participó en la coordinación de las estrategias electorales del partido gobernante, incluyendo la campaña presidencial de 2024.

La Secretaría de las Mujeres fue creada ese mismo año con rango ministerial pleno dentro del Gabinete federal, con atribuciones para diseñar y coordinar políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres en México.