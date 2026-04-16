Citlalli Hernández presidirá la Comisión Nacional de Elecciones de Morena rumbo a los comicios de 2027

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena designó por unanimidad a Citlalli Hernández Mora como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, con la encomienda de consolidar las alianzas con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México de cara a las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y presidencias municipales.

La designación fue anunciada el 16 de abril por Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, durante una conferencia de prensa.

“Hace un ratito se convocó al CEN, quien tiene la facultad de nombrar a la Comisión de Elecciones, el CEN de Morena, y por unanimidad se decidió que pudiera Citlalli Hernández ser la presidenta de esta Comisión”, declaró Alcalde Luján.

Hernández Mora regresa a la estructura del partido en un momento de tensión con sus socios de coalición, luego de la fallida reforma electoral que fracturó temporalmente la alianza.

A un mes de ese conflicto, el PVEM anticipó que no irá en coalición en San Luis Potosí y puso en duda su participación conjunta en la Ciudad de México, lo que convierte el cargo de la nueva titular de la comisión en uno de los más sensibles de la estructura partidista.

La designada llega al puesto con experiencia directa en el manejo de alianzas interpartidistas, adquirida durante su gestión como secretaria general de Morena, cargo desde el cual mantuvo interlocución permanente con las dirigencias del PT y del PVEM, encabezadas por Alberto Anaya y Karen Castrejón, respectivamente.

“Creo que es importante sentarnos, dialogar e insisto, estoy convencida, porque además los conozco, cuando fui secretaria general del partido tuve mucho diálogo con ellos, que todas estas posibles dudas que existan sobre si la coalición no va o si va, pronto se van a dejar claras, porque el PT y el Verde son nuestros aliados y Morena sabe que construir una coalición al servicio del pueblo de México es fundamental”, sostuvo Hernández Mora.

Alcalde Luján precisó que Hernández Mora participó en tres procesos electorales previos desde la Secretaría General, y que su principal responsabilidad en la nueva posición será dar seguimiento permanente a la mesa de alianzas que el partido ya instaló.

“Ella ya ha participado en tres procesos anteriores, en los cuales colaboró desde la trinchera de Secretaria General en llevar e impulsar los acuerdos, las alianzas con los partidos que nos han acompañado”, detalló.

Respecto al calendario interno, Alcalde Luján informó que a partir del 22 de junio comenzará el registro de las coordinaciones estatales y que, en fechas posteriores, se abrirán los plazos para las coordinaciones correspondientes a distritos federales, municipios y congresos locales, en el arranque formal del proceso que definirá las candidaturas de la coalición gobernante para los comicios intermedios.

Hernández Mora, una de las fundadoras de Morena, también coordinará las mesas internas para la selección de candidaturas y orientará el trabajo de los coordinadores territoriales del partido a escala nacional.