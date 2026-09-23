$!Citlalli Hernández se deslinda de propaganda alusiva al ‘Chapulín Colorado’; Grupo Chespirito reclama

Sin embargo, a través de sus redes sociales, la morenista aseguró que se mantiene concentrada en sus labores partidistas y aseguró que es falso que las pintas con “CH” correspondan a ella.

En días pasados, circularon fotografías en redes sociales en las que se ven pintas con la figura del personaje de televisión creado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y las letras “CH” que fueron atribuidas a Citlalli Hernández y sus posibles aspiraciones de contender por la demarcación.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, se deslindó de las pintas y propaganda que hace alusión al personaje de el Chapulín Colorado que ha aparecido en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Pese a los rumores, también dijo que si existiera alguna novedad en sus aspiraciones, será ella quien lo comunique.

“Lo dije hace unos días y hoy lo reitero. Estoy concentrada en mis responsabilidades como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Partido Morena. En medio de tantas versiones, rumores y trascendidos, incluso han querido atribuirme FALSAMENTE unas pintas con un supuesto logo de “CH”. Cuando haya algo distinto que comunicar, lo haré de frente, como siempre. ¡Qué cosa con tanta información falsa que circula!”, publicó.

En días pasados, circularon imágenes en color amarillo y guinda con el logo “CH que coinciden con las iniciales de Citlalli Hernández y la silueta del Chapulín Colorado. Las pintas fueron vistas en calles de Buenavista en la Alcaldía Cuauhtémoc.



Grupo Chespirito reclama por uso político de su imagen

En un comunicado, Grupo Chespirito advirtió que no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de “El Chapulín Colorado” en campañas ni propaganda política.

“Ni El Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político alguno”.

Agradecieron el cariño hacia los personajes pero reiteraron su compromiso por “preservar su identidad y el espíritu con el que fueron creados.