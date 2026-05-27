Ciudad de México registra primer caso humano de gusano barrenador

Los casos de Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax) en la Ciudad de México se elevaron de dos a cinco, según el reporte más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

De los cuatro casos activos registrados en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, al menos uno corresponde a miasis humana, según confirmó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.

Hasta antes de este reporte, los únicos antecedentes en la capital del país correspondían a dos caninos: un perro dóberman de 12 años detectado en la comunidad de Topilejo, en la Alcaldía Tlalpan, y un perro pastor australiano en la Alcaldía Xochimilco.

El primer caso fue reportado el 26 de abril de 2026 por un médico veterinario que detectó miasis en la base de la oreja izquierda del animal, herida causada por una pelea entre congéneres, según informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

A nivel nacional, datos del Senasica al 25 de febrero de 2026 registraron 2 mil 100 casos activos de la plaga en 26 entidades de la República Mexicana.

De ese total, 966 correspondían a bovinos, 696 a perros, 162 a cerdos, 129 a caballos, 52 a cabras, 50 a ovejas y 27 a humanos, además de casos en gatos, gallinas, un conejo y un animal silvestre en Quintana Roo.

La Secretaría de Salud contabilizó 221 casos de infección en humanos por gusano barrenador en 12 entidades del País: 118 de ellos se reportaron en 2025 y 103 en lo que va de 2026.

Los estados con mayor número de casos activos son Oaxaca, con 225; Veracruz, con 170; Hidalgo, con 117; Chiapas, con 113, y San Luis Potosí, con 109, según el reporte más reciente del Senasica.

Ante la propagación de la plaga, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el 9 de abril que el Gobierno importa moscas estériles para su control, y que la planta de producción de dichos insectos ubicada en Chiapas se prevé lista en junio.

También señaló que se instalaron trampas artesanales en coordinación con técnicos del programa Sembrando Vida y con los gobernadores de los estados afectados.