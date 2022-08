$!Ciudad Juárez en alerta máxima por jornada violenta desatada tras balacera en el Cereso

Ante la ola de atentados, después de las 18:00 horas se registró el cierre masivo de las tiendas Oxxos, Superette, Smart y otros negocios; además, varias empresas maquiladoras, escuelas, instancias no médicas del IMSS (como guarderías y velatorio) y juzgados penales suspendieron las jornadas de trabajo, lo que puso en zozobra a los ciudadanos y en jaque a las autoridades de tres niveles de gobierno.

“Entraron ahí”, dijo una mujer apuntando a la entrada del penal, “yo los miré, llevaban (puesto) otro que no era (uniforme), no estaba vestido como era. Son como unos siete u ocho los que iban”.

“Entraron como 10 o 15 personas vestidos de civiles, con seis o siete cabrones de verde, con armas largas, uniformados como policías como los del Border de Estados Unidos. Ya de repente se fueron hasta allá a la cafetería, dialogaron, yo creo no estaba el encargado y de repente se empezaron a pelear los civiles con los de ahí y ya de ahí pues nomás alcanzamos a salir como 10 personas... Alcanzamos a salir y se oyó la balacera”, dijo un hombre que pudo salir corriendo del penal.

Otras personas reportaron que quienes invadieron el área 2 eran internos de otro patio y aseguraron que fueron los custodios quienes les dieron la entrada. El penal está dividido en patios y en cada espacio se interna a personas que pertenece a una misma pandilla o grupo delictivo.

Los reos del área 2 están identificados como integrantes de la pandilla “Artistas Asesinos” o “AA”, brazo armado del Cartel de Sinaloa.

“Entraron los de la otra área en hora de visita y entraron muy como en son de pleito y toda la gente que estábamos adentro... llevaban pistolas, llevaban rifles, llevaban cuchillos, llevaban de esas que van aquí en los dedos, llevaban armas, ellos llevaban hasta palos”, dijo llorando una mujer, quien expresó sentirse muy angustiada porque observó que niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad no pudieron salir del centro penitenciario.

“Entraron otros de otra área a pelearse con los del patio 2, hubo balazos, hubo bombas molotov, de todo... los custodios los dejaron entrar, cosa que no deben hacer porque iban a hacerles daño adentro y hay visita, hay niños, hay gente mala que no puede moverse por sí misma”, expresó una mujer que al salir vio a dos personas muertas y como 10 heridos.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que lo ocurrido en el interior del Cereso fue una riña y señaló que el saldo fue dos personas asesinadas y cuatro heridas.

Los fallecidos fueron identificados como Kevin Alan C. A., y Raúl Abraham S. O., en un comunicado de prensa emitido por personal de la FGE.

Los internos heridos son Noé H. C., quien se encuentra sentenciado a 30 años de cárcel por los delitos de homicidio doloso, robo calificado y portación de arma; Noé Román F., acusado de violación; Salvador C. S., presunto responsable de homicidio en grado de tentativa; y Francisco Adrián R. A., sospechoso de haber cometido delitos contra la salud. Las tres últimas personas no han sido sentenciadas.

En el documento oficial también se señaló que ya se investiga cómo fueron ingresados al reclusorio objetos prohibidos y se busca establecer la responsabilidad de posibles servidores públicos involucrados.

Al Cereso acudieron elementos de los tres niveles de Gobierno y se dispuso del helicóptero y de una unidad blindada, así como perros policías.