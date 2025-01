Ciudad Juárez prevé usar estadio para recibir migrantes ante amenaza de Trump

El Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, dijo que la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ofreció habilitar el estadio de béisbol en esa ciudad para atender migrantes ante las posibles deportaciones masivas desde Estados Unidos con las que ha amenazado el presidente electo Donald Trump.

“La gobernadora anunció que un estadio de béisbol podría estar disponible (...) esta posibilidad del estadio nos despresuriza en cuanto a nosotros porque ya está este anuncio disponible en caso de que fuera necesario”, dijo Pérez Cuellar en entrevista con Radio Fórmula.

El Alcalde de Ciudad Juárez agregó que hay trabajos de coordinación entre los tres niveles de gobierno -municipal, estatal y federal- para preparar la infraestructura disponible y los recursos humanos necesarios ante la posibilidad de migrantes deportados desde Estados Unidos una vez que Donald Trump asuma la presidencia el 20 de enero de 2025.

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en noviembre pasado con declarar estado de emergencia nacional y usar al ejército para una deportación masiva de migrantes indocumentados.

En diciembre, declaró a la revista Time, que lo nombró personalidad del año, que estima capturar y deportar a 11 millones de migrantes indocumentados.

Ante estas amenazas, el Alcalde de Ciudad Juárez agregó que la localidad cuenta con infraestructura como albergues y personal capacitado para atender migrantes.

Sin embargo, reconoció que hay incertidumbre sobre el número de posibles deportaciones, lo que le impide saber si Ciudad Juárez cuenta con toda la capacidad necesaria para atenderlos.

“Esto que anunció la gobernadora ya nos tiene a nosotros atentos, ayer hablé con el secretario particular de ella. Le decía que quisiera reunirme con ella para ver cómo podemos apoyar”, dijo Pérez Cuellar.

Sheinbaum y su postura sobre la amenaza de deportaciones masivas

Por la mañana de este viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno no está a favor de las deportaciones pero que si ocurren pedirá a Estados Unidos que, en lo posible, los migrantes que no son mexicanos sean llevados a su país de origen y si no, también México colaborará.

“No estamos a favor de estas deportaciones, pero si se llegan a dar, porque no todo depende de lo que nosotros decidamos, vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas que lleguen a nuestro país y vamos a solicitar a Estados Unidos que, en la medida de lo posible, los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países de origen; y si no, nosotros podemos colaborar a través de distintos mecanismos”, comentó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

“Ya habrá momento para hablar con el gobierno de Estados Unidos si realmente ocurren estas deportaciones, pero aquí los vamos a recibir y los vamos a recibir bien, y tenemos un plan que ayer dije que en su momento lo íbamos a presentar”, agregó la presidenta.