Ciudadano increpa a Fernández Noroña en Roma; lo acusa de intento de robo

Un ciudadano originario de Baja California confrontó al Senador morenista Gerardo Fernández Noroña en Roma, Italia, acusándolo de intento de robo y agresión, después de un encuentro este 4 de enero en las inmediaciones del centro comercial Rinascente.

Roberto Quijano, identificado como el ciudadano que grabó el encuentro, documentó el incidente en un video publicado en la red social X.

Según su relato, Fernández Noroña intentó quitarle el celular, mientras una mujer que acompañaba al Senador pretendía patearlo. El legislador negó las acusaciones, mientras la escena se desarrollaba en la vía pública.

Quijano cuestionó al legislador sobre el motivo de su presencia en Roma.

“Senador Noroña ¿qué se siente estar aquí en Roma?”, preguntó.

El legislador respondió: “Pues muy bien. ¿Crees que eres el único que tiene derecho a estar en Roma? No, mi amigo”.