Secretaría de Seguridad alerta por información falsa sobre enfrentamientos

La Secretaría de Seguridad del Edomex informó que se han detectado muchas alertas sobre posibles enfrentamientos, agresiones y patrullajes de grupos criminales, los cuales se han “atendido, corroborado físicamente en campo y descartado”.

Ante esto, la dependencia pidió a la ciudadanía no difundir información que no esté confirmada por las autoridades para no generar alarma y pánico en el resto de la población.

De acuerdo con la secretaría, la Policía Cibernética detectó que muchos de los reportes, los cuales señalan ya fueron atendidos y descartados, están relacionados con la zona sur del estado.



Violencia en el EdoMex

Entre enero y octubre de este 2023, el EdoMex registró 717 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La entidad, junto con Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua y Michoacán, concentran el 47.2 por ciento de los asesinatos en el País.