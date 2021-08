CJNG amenaza a la periodista Azucena Uresti y a otros medios; Gobierno federal la protegerá

La periodista Azucena Uresti, conductora en Milenio Noticias y Radio Fórmula, recibió amenazas del grupo delictivo Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En un mensaje difundido en redes sociales, acusan a la periodista y a los medios de defender a las organizaciones de autodefensas en Michoacán, a las que señala como traficantes de droga.

A través de un video publicado en redes sociales, el grupo delictivo aseguró que Milenio y otros medios como Televisa o El Universal, se suman a la defensa las organizaciones de autodefensas en Michoacán, cuando, en realidad, son cárteles de la droga.

“Le están agarrando dinero a las autodefensas, bueno que así se hacen llamar. ‘El Abuelo’ [Juan José Álvarez Farías], ‘Los Viagras’ e Hipólito Mora [Chávez], que son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas. No creo que el gobierno no se dé cuenta por el tipo de armamento que traen”, expresó un hombre encapuchado, que se dice vocero del CJNG.

Acusó de forma directa a Milenio por supuestamente recibir dinero de “cobra cuotas, secuestradores y extorsionadores”.

El comunicado del CJNG llamó al medio de comunicación a que no se incline por un solo lado

En cuanto a a la periodista regiomontana, “El Mencho” le pidió “le baje de huevos”, además de que la acusó de esconderse detrás de una pantalla y una televisora.

También la amenazó de muerte por sus críticas en contra de dicho grupo delictivo. Asimismo, el líder del CJNG aseguró, que “no lo conocen” y es capaz de cualquier cosa.

“Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobra cuotas, ni extorsiono. Yo soy narcotraficante a mucho orgullo y mi lugar me ha costado, no me lo he ganado a costillas de nadie y la ciudadanía sabe que cuenta conmigo”, afirmó.

“Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”, escribió Jesús Ramírez Cuevas -Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República-, en su cuenta de la red social Twitter.