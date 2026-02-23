CJNG asesina a 25 elementos de la Guardia Nacional tras operativo que dejó muerto a ‘El Mencho’

La reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación ante la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, dejó un saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional asesinados, un custodio y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, informó Omar García Harfuch, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

García Harfuch detalló que el CJNG ejecutó 27 agresiones contra fuerzas del orden, seis de ellas en Jalisco, donde se concentró el mayor número de víctimas entre elementos de seguridad.

En los enfrentamientos también perdieron la vida 30 integrantes de la delincuencia organizada, así como una mujer. En Michoacán se registraron tres ataques adicionales, en los que murieron cuatro presuntos delincuentes y 15 efectivos de distintas corporaciones resultaron lesionados.

Precisó que las acciones violentas incluyeron narcobloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos comerciales e instituciones bancarias.

“Principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Desde el primer momento el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas... lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el País como los registrados durante el día de ayer domingo”, declaró García Harfuch.

”En cobardes ataques después de la acción para la detención de ‘El Mencho’ se registraron 27 agresiones contra la autoridad. En Jalisco seis agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado”, reportó.