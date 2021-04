Clara Luz Flores se disculpa por haber mentido; admite conocer a fundador de NXIVM

Clara Luz Flores Carrales, candidata de Morena a la Gubernatura de Nuevo León, se disculpó, la noche de ayer domingo por haber mentido al no admitir que conocía al líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, condenado a 120 años de cárcel por convertir a mujeres en esclavas sexuales.

“Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de NEXIVM”, indicó Flores Carrales en dos videos difundidos en su página de la red social Facebook. No obstante, en la grabación de dos minutos de duración, nombra directamente a NEXIVM, mientras que en el que dura cuatro minutos omite pronunciar el nombre de la secta.

“Me tropecé como todas y como todas ahora me levanto. A las mujeres todo nos cuesta el doble, si hablamos fuerte es porque estamos enojadas. si hablamos quedito es porque nos falta carácter, por eso siempre tenemos que levantarnos sobre nuestros propios errores”, agregó la candidata de Morena.

“Primero que nada quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón [...] Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busque ayuda a través de un curso. El fundador resultó ser un criminal”, insistió la presidenta municipal de General Escobedo de 2009 al 2012 y de 2015 al 2020.

“Terminando mi periodo como Alcaldesa busqué ayuda profesional y me recomendaron un curso que habían tomado más de 10 mil personas y lo tomé [...] Eventualmente me entrevisté con su fundador, al igual que varios líderes de opinión, empresarios, políticos, artistas hasta el mismo Dalai Lama como ha salido en muchos vídeos y fotos porque siempre había cámaras grabando”, señaló.

“El fundador resultó ser un criminal, pero es injusto que mis rivales me hagan cargar con los delitos de un delincuente internacional que hoy está en la cárcel [...] Cometí un error al haber dicho que no lo conocía y pido perdón; mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso”, agregó la candidata de Morena.

“Pero lo que hacen mis rivales es cobarde, pues para ganar votos confunden a quien es el verdadero criminal y a quienes son las personas que simplemente tomaron un curso”, señaló Flores Carrales, en uno de los dos videos, en el cual también afirmó haber sobrevivido a 13 atentados, al secuestro de su hijo y que además, cuando estuvo embarazada, le pusieron una bomba.

“Me caí como todas lo hemos hecho y como todas ahora me levanto. voy a dejar mi alma, mi cuerpo y mi corazón, para cambiar verdaderamente el futuro de mis hijos, de tus hijos y de todo Nuevo León. No te voy a fallar”, finalizó la candidata de Morena a la gubernatura de dicha entidad.

LA DIFUSIÓN DEL VIDEO

El 24 de marzo, Adrián Emilio de la Garza Santo, candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), difundió un video en el que se observa a Flores Carrales, conversar con Raniere, grabación que nunca se publicó en la antigua página web de la organización, ahora eliminada.

“Entonces cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente que quiere, están en lo correcto”, pregunta entre risas la entonces alcaldesa, en un extracto de la grabación.

“Los políticos son electos a menudo al darle a la gente lo que quieren o lo que creen que quieren y no lo que necesitan”, explica Raniere en inglés, durante una conversación que se grabó a mediados del 2016, en Albany, Nueva York, sede principal del grupo.

La grabación desmintió la versión de la candidata de Morena, quien el 10 de marzo había dicho al periodista Julio Hernández López, que no había tenido trato con el fundador de la secta y solo había tomado algunos cursos de superación personal impartidos por NXIVM.

Sin embargo, al día siguiente, Flores Carrales admitió haber cometido un error al participar en un curso de superación personal organizado por la organización presidida por Raniere, pero aclaró que no cometió ningún delito.

“No tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta, pero a diferencia tuya Adrián, yo no cometí ningún delito. No le robé nada a nadie”, respondió Flores Carrales en ese entones.

“No tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta, pero a diferencia tuya Adrián, yo no cometí ningún delito. No le robé nada a nadie”, aceptó la ex diputada local de 15 de octubre de 2006 al 14 de octubre de 2009.