Pero si la contienda fuera entre Ebrard y Xóchitl, con la incorporación de MC en el FAM, el ex titular de la SRE ganaría con una ventaja de 11 por ciento de intención del voto, con 44 y 33 por ciento de las preferencias electorales, respectivamente. Aunque si el ex canciller fuera el candidato de Movimiento Ciudadano, quedaría en tercer lugar, con un 14 por ciento.

Asimismo, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, tendría 12 por ciento en ambos casos, ya sea medido con la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México o con el ex Secretario de Relaciones Exteriores.

Según la misma encuesta realizada por Reforma, entre los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación, la ex Jefa de Gobierno de la CDMX incrementó su ventaja, durante los últimos tres meses, sobre Ebrard.

Claudia pasó de un 31 por ciento de preferencias electorales en mayo de 2023, a un 37 por ciento en agosto. Mientras que el ex Canciller bajó de 26 por ciento en mayo, a 22 por ciento en agosto.

En ese mismo mes, Gerardo Fernández Noroña, Diputado federal con licencia del Partido del Trabajo, obtuvo 7 por ciento de la intención del voto. Por su parte, Manuel Velasco Coello, Senador del Verde Ecologista de México, tuvo el 6 por ciento de las preferencias electorales.

Por último, Adán Augusto López Hernández, ex titular de las Secretaría de Gobernación; y Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, bajaron un punto mensual en las preferencias electorales, con 5 y 4 por ciento de la intención del voto, respectivamente.

Por otra parte, ante la pregunta de “¿Quién preferiría que fuera el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en 2024?”, el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, obtendría el 38 por ciento de las preferencias, frente al 20 por ciento de Samuel García y el 10 por ciento de Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de MC.

Además, ante el cuestionamiento de “¿Usted preferiría que MC compita por separado con un candidato propio o que se una a la alianza opositora PAN-PRI-PRD?”, el 57 por ciento prefiere que dicho partido compita por separado, 26 por ciento que se una al FAM y 17 por ciento “no sabe”.

El ejercicio estadístico del Reforma fue elaborado del 18 al 23 de agosto, a mil adultos a nivel nacional, con +/-4.0 por ciento de margen de error y al 95 por ciento de confianza, con una tasa de rechazo del 56 por ciento.

Por otra parte, una encuesta nacional realizada por diario El Financiero, dentro del FAM, Xóchitl sacaría una ventaja de 16 puntos sobre Paredes Rangel, al obtener 58 por ciento de las preferencias en porcentaje efectivo, frente a 42 por ciento de la Senadora.

Mientras que del lado de la “4T”, la encuesta del citado rotativo registró una ventaja de ocho puntos de Claudia sobre Ebrard, al obtener el 37 por ciento de la preferencia efectiva, por 29 por ciento que captaría el ex Canciller. El tercer lugar lo ocupaba López Hernández, con 16 por ciento de la intención del voto.

Según la misma encuesta de El Financiero, en un escenario hipotético con Claudia como candidata de la “4T” y Xóchitl como abanderada del FAM, y Samuel García como candidato de MC, la ex Jefa de Gobierno captaría 46 por ciento de la intención de voto; la Senadora, el 37 por ciento; y el Gobernador de Nuevo León, el 8 por ciento. La diferencia entre primero y segundo lugar sería de nueve puntos.

Si en vez de Xóchitl la candidata presidencial opositora fuera Beatriz Paredes, la Senadora priista obtendría 35 por ciento, frente a 47 por ciento de Claudia, una diferencia de 12 puntos, con Samuel manteniendo un 8 por ciento.

En un escenario con Xóchitl como candidata del FAM y Ebrard como abanderado de la “4T”, la diferencia entre ellos se reduciría a siete puntos, con 43 por ciento del ex Canciller y 37 por ciento de la Senadora.

En un escenario hipotético con Ebrard como candidato de MC, Claudia obtendría el 42 por ciento y Xóchitl, el 36 por ciento, una diferencia de seis puntos, mientras que ex Canciller sumaría 13 por ciento con Movimiento Ciudadano. En ese escenario, pero con Beatriz Paredes Rangel como abanderada del FAM, la ex Jefa de Gobierno captaría 44 por ciento y la Senadora el 32 por ciento, una diferencia de 12 puntos, mientras que el ex titular de la SRE tendría un 14 por ciento.

En la encuesta de El Financiero se preguntó a las personas entrevistadas qué tan probable veían que Ebrard rompiera con la “4T” si no ganaba la candidatura presidencial de Morena. El 52 por ciento respondió que lo veía “muy o algo probable”, mientras que 41 por ciento dijo que dicho escenario lo veía “poco o nada probable”.

El ejercicio estadístico elaborado por el citado rotativo fue realizada el 25 y 26 de agosto, a 500 adultos vía telefónica, a números residenciales y celulares, en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error de las estimaciones fue de +/-4.4 por ciento.