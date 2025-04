Claudia Sheinbaum aclara por qué no han impuesto aranceles a EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no tomó medidas ante aranceles que impuso Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, porque aún estaba desarrollando una mesa de diálogo, en la cual continuaban las conversaciones para conseguir mejores condiciones en acero, aluminio e industria automotriz.

Howard Lutnick, Secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, elogió el miércoles a Sheinbaum Pardo por no aplicar represalias contra los diversos aranceles aplicados por Donald Trump contra México y sugirió al Gobierno canadiense a seguir su ejemplo.

“Lo que sí les puedo decir es que seguimos en diálogo, no sé qué tantos países tengan esta apertura, no se trata de comparaciones, sino que nosotros no hemos tomado otras medidas porque estamos en una mesa de trabajo”, comentó la Presidenta durante su conferencia de prensa matutina.

“Entonces, evidentemente queremos mejores condiciones en acero, aluminio y automotriz, y hay una mesa de trabajo para buscar ese esquema, principalmente entre el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick”, indicó.

“Entonces hay comunicación, hay una mesa de trabajo y esperamos que pueda haber, nosotros es lo que estamos buscando. Hemos optado siempre por el diálogo, está abierto y esperemos que muy pronto podamos tener mejores condiciones”, dijo, quien también afirmó que había muchas empresas que querían invertir en México

“Hay dos empresas que, bueno hay muchas, hay 200 mil millones de dólares, poco más, en el portafolio de inversiones de la Secretaría de Economía. ¿Qué quiere decir esto? Empresas nacionales y extranjeras, que se han acercado a la Secretaría de Economía y dicen tengo mil millones de dólares para invertir”, enfatizó.

“Y ahora, con la ventanilla digital, esta ventanilla única, la idea es que todos los permisos desde municipal, hasta federal puedan trabajarse bajo la misma vía, y está por enviarse esa ley, ya se aprobó la reforma constitucional para que esto sea posible, para que no tenga que ir el que va a invertir primero al municipio, y luego el Estado, le piden cosas distintas, luego la Federación le piden cosas mayores”, explicó.

“Lo que sí podemos decir, es que México todo lo que está dentro del Tratado de Libre Comercio, con excepción, ahora, por ahora y queremos mejores condiciones, de autopartes, automotriz, vehículos ligeros, y acero y aluminio, todo tiene arancel cero”, finalizó.