Además, detalló que asistirían cuatro vicepresidentes; cuatro titulares de órganos legislativos; 17 representantes a nivel ministerial; 10 viceministros; enviados especiales, 10 titulares de organismos internacionales, así como embajadores residentes y concurrentes.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo señaló que en representación del Gobierno de Estados Unidos asistiría un comité que sería encabezado por la primera dama estadounidense, Jill Biden.

Asimismo, explicó que en representación del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, acudiría el ex presidente de la República Federal alemana, Christian Wilhelm Walter Wulff.

“Agradecemos el anuncio que hizo el presidente Biden (@POTUS) para que una delegación encabezada por su esposa, Jill Biden, nos acompañe en la toma de protesta el próximo 1º de octubre”, indicó en su cuenta de X.

El sábado 28 de septiembre, Sheinbaum se probó la Banda Presidencial elaborada por mujeres del Ejército Mexicano, al tiempo que resaltó que en México se implementó “una transición” realizada en las calles y con la gente, en lugar de un cambio hecho en el encierro de una oficina.

En un video subido a su canal de la plataforma YouTube, Sheinbaum Pardo apareció con dos soldadas del Ejército Mexicano, mismas que le tomaron medidas para la Banda Presidencial y se la probaron a la presidenta de la República electa.

Sonrió mientras miraba a la cámara, al igual que las dos militares. La Banda Presidencial fue elaborada por la Fábrica de Vestuario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Evangelina Rentería Cruz, integrante del Ejército, se encargó de confeccionar la prenda.

Durante el video denominado ‘Estamos viviendo tiempos estelares en México’, la mMndataria electa también enfatizó en la importancia de ser denominada “presidenta”, para hacer visible el trabajo de las mujeres y que no se les volviera a hacer menos en la vida política del país.

“Cuando yo digo es tiempo de mujeres también dije yo en un discurso es presidenta con ‘a’, porque si no dices presidenta es como si no existimos, estamos jugando un rol diferente y las mujeres no queremos nunca más volver a ser menos”, dijo.

Además, Sheinbaum Pardo narró la ocasión en que pidió a las familias felicitar a sus madres, situación que puso a llorar a una mujer que estaba con ella, a la que le preguntó qué le sucedía. “Es que nadie nos había hablado nunca a las madres y eso es parte de lo que pasa cuando yo digo que es tiempo de mujeres”, insistió.

Además, destacó que si bien habría un cambio de personas en la Presidencia de la República, se daría una continuidad en el proyecto y en los valores de la auto denominada “cuarta transformación”, por lo que agradeció a López Obrador haber iniciado y dirigido el proyecto político de la “4t”.

“Y yo digo que el presidente ha recuperado la dignidad del pueblo de México y la dignidad de la República, entonces recupera nuestra historia y al mismo tiempo, la grandeza de México y de un pueblo trabajador, una sociedad trabajadora y solidaria”, concluyó.

A las 16:00 horas del 1 de octubre de 2024, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizarán una marcha, en contra de la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador.

Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del PJF, compartió un video en el que invitó a la ciudadanía a la “magna movilización”, que comenzará en el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia.

“Recuerden que ese 1 de octubre es día inhábil y por eso estamos invitando y convocando a toda la sociedad en general, a nuestros compañeros, jueces y magistrados, a los estudiantes de todas las escuelas de nivel superior”, señaló la vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Aguayo Bernal expresó que con este llamado para los trabajadores, jueces y magistrados buscaban seguir “defendiendo la independencia del Poder Judicial de la Federación”, ante la reciente aprobación de la reforma judicial, impulsada por el Presidente López Obrador.