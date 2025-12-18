Claudia Sheinbaum califica de cuestionable acusación de Trump sobre robo de crudo de parte de Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó de cuestionable la acusación del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a un presunto robo de activos petroleros por parte de Venezuela.

Sostuvo que el Gobierno de México mantendrá una postura de no intervención y rechazo a cualquier salida armada ante la escalada de tensiones en la región sudamericana, tras el anuncio de un bloqueo naval estadounidense contra buques vinculados a la industria petrolera venezolana.

La controversia se originó luego de que Donald Trump exigiera la devolución de activos y derechos energéticos que, según afirmó, fueron incautados ilegalmente a compañías de Estados Unidos.

”Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo y lo queremos de vuelta”, declaró el mandatario estadounidense.

En respuesta, Sheinbaum Pardo señaló que las restricciones anunciadas por Washington aplican únicamente a las embarcaciones sancionadas y no a la totalidad del tránsito marítimo, citando aclaraciones realizadas por la propia administración de Estados Unidos respecto al manejo del crudo.

El contexto de la disputa se remonta a la nacionalización del sector petrolero en Venezuela, ocurrida inicialmente en la década de 1970 y profundizada a principios de este siglo bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

En 2014, un panel de arbitraje internacional ordenó al Gobierno de Venezuela pagar mil 600 millones de dólares a ExxonMobil por compensaciones insuficientes.

Actualmente, la administración de Donald Trump sostiene que el petróleo es utilizado para financiar actividades ilícitas como el narcoterrorismo y la trata de personas, justificando así la incautación del buque “Skipper”, el más grande registrado hasta la fecha, realizada por la Guardia Costera el 10 de diciembre de 2025.

Ante la posibilidad de que países de América Latina alcancen un acuerdo frente a las acciones de Estados Unidos, Sheinbaum Pardo reiteró que la posición mexicana se rige por principios constitucionales y no por afinidades políticas.

“Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones ni injerencias y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que asuma un papel activo en la mediación y evitar el derramamiento de sangre.

En el ámbito legislativo, Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, respaldó la postura presidencial y urgió a la ONU a tener una intervención más firme.

Castillo Juárez planteó la necesidad de que el organismo internacional replantee su función en el marco de su 80 aniversario para garantizar el respeto a la soberanía de las naciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en Venezuela residen actualmente 430 mexicanos y se encuentran 20 visitantes de la misma nacionalidad, cuya seguridad es monitoreada ante el incremento de la presencia militar en la zona.

La respuesta de Venezuela ante el bloqueo ordenado por Donald Trump incluyó la instrucción de Nicolás Maduro a la Armada para escoltar buques que transportan productos petrolíferos hacia mercados asiáticos.

Vladimir Padrino López, titular del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, calificó las medidas de Estados Unidos como un acto de piratería internacional.

Paralelamente, el Gobierno de Rusia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó preocupación por la amenaza al transporte marítimo internacional y manifestó su esperanza en que la administración de Donald Trump no cometa un error fatal que desestabilice el hemisferio occidental.

A pesar del bloqueo total anunciado contra buques sancionados, la empresa estadounidense Chevron continúa operando en territorio venezolano bajo una licencia especial otorgada previamente.

Según datos de The Wall Street Journal, la producción de esta compañía alcanza los 300 mil barriles diarios, los cuales son enviados a la costa estadounidense del Golfo sin interrupciones.

Esta excepción operativa contrasta con la paralización de la denominada flota oscura que transporta crudo hacia China y Cuba, sectores que el Gobierno de Estados Unidos busca asfixiar financieramente para forzar un cambio de régimen en el país sudamericano.