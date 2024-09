El 26 de septiembre, López Obrador volvió a respaldar la decisión de la Presidenta electa de excluir al Rey Felipe VI de las invitaciones para su toma de posesión, programada para el 1 de octubre.

“Ya se habló de este asunto, yo apoyo a nuestra Presidenta en esa decisión. Sí, en efecto, es dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe respetar a México [...] Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España. Me refiero a las élites, no al pueblo español”, comentó.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario mexicano volvió a dar lectura a la carta que envió al monarca español, el 1 de marzo de 2019, en la que exigió a España ofrecer una disculpa a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos en la Conquista.

Tras criticar que su misiva no haya recibido respuesta, defendió la decisión de haber declarado una pausa en la relación política con España, “por la prepotencia y el conservadurismo” con la que se trató a México.

“Esto no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con el respeto a los pueblos”, expresó el político tabasqueño, quien también arremetió contra las “élites” españolas que “hacían su agosto” en México, gracias a concesiones de Gobiernos mexicanos anteriores.

“Las élites políticas, económicas, veían a México como tierra de conquista y se les pide que iniciemos una relación nueva a partir del respeto y que los dos Gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios que fueron víctimas de la represión, del exterminio, tanto en la época colonial como posterior, como lo han hecho otros Gobiernos ante abusos, ante represiones”, insistió López Obrador.

El 25 de septiembre, Sheinbaum Pardo aseguró que España no agravió al Presidente mexicano, sino al pueblo de México, al negarse a responder la carta en la que se pidió a la corona ofrecer disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

Durante la inauguración del Museo Vivo del Muralismo, la Presidenta electa sostuvo que ofrecer perdón era motivo de orgullo y no de vergüenza para los pueblos.

“Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón, que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece, y no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México”, enfatizó.

Sheinbaum Pardo afirmó que, a diferencia de los neoliberales, a los gobiernos de la autodenominada “Cuarta Transformación” no los avergonzaba, lo que provocó el aplauso de los presentes en el edificio de la Secretaría de Educación Pública.

“Y por eso, eso es muy muy importante que sigamos con esto que nos deja el Presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón: si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros, todo lo contrario, nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios ¡Nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos!”, expresó.

“¡Nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas! y ¡nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador! Que viva la SEP, que vivan los pueblos originarios, que viva la cuarta transformación, que viva el presidente López Obrador y que siempre viva México”.

El mismo día, el Presidente de Gobierno español aseguró que consideraba a México como un país hermano, por lo que le parecía “absolutamente inaceptable que se excluya la presencia” del Rey Felipe VI a la toma de posesión de la mandataria mexicana.

“El Gobierno de España considera a México como un país hermano [...] Somos pueblos hermanos y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable [...], absolutamente inexplicable que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado, que, por cierto, ha participado en todas las tomas de posesión, tanto como príncipe como desde que es rey y Jefe del Estado [....] Con López Obrador al frente y, ahora, con una presidenta electa. Nosotros también somos un Gobierno progresista”, dijo Sánchez Pérez-Castejón, durante conferencia de prensa en Nueva York.