Claudia Sheinbaum da positivo a Covid por segunda vez

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de Ciudad de México dio positivo al coronavirus SARS-CoV-2.

“Les informo que salí positivo a Covid. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, escribió la mandataria capitalina, en su cuenta de la red social Twitter.

¿QUIÉN ES CLAUDIA SHEINBAUM PARDO?

Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Es la segunda hija del matrimonio del químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y la bióloga Annie Pardo Cemo.

Se casó en 1987 con Carlos Imaz Gispert, miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y jefe Delegacional de Tlalpan del 2003 al 2004), del cual se divorció en 2016.

Es Licenciada en Física por la la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También cuenta con una Maestría en Ingeniería Energética, así como un Doctorado en Ingeniería Ambiental. Asimismo, realizó trabajo de investigación durante cuatro años en el Lawrence Berkeley Laboratory, en California.

En julio del 2018 se convirtió en la primera mujer electa Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la segunda mujer en ocupar el cargo, siendo Rosario Robles Berlanga la primera -aunque de forma interina- durante 1999 y hasta el año 2000.