Claudia Sheinbaum descarta incursión de Estados Unidos a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores, reunirse con Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, con el objetivo de estrechar la comunicación bilateral en materia de seguridad.

La instrucción presidencial se emitió durante la conferencia matutina celebrada en Acapulco, un día después de que el Presidente Donald Trump afirmara en entrevista con Fox News que su administración comenzaría a atacar por tierra a los cárteles del narcotráfico.

“Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al Secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el Secretario del Departamento de Estado”, declaró Sheinbaum Pardo.

Minimizó las declaraciones de Trump al señalar que consideraba las mismas como “parte de su manera de comunicar”.

Sin embargo, enfatizó la necesidad de fortalecer la coordinación con Estados Unidos en el marco de los acuerdos existentes.

“Hace dos o tres días, el propio Secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones, está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente”, agregó.

Indicó que México proporcionaría información detallada a las autoridades estadounidenses sobre las acciones realizadas en territorio nacional, incluyendo datos sobre la incautación de laboratorios clandestinos y otras operaciones antinarcóticos.

“Entonces, pues estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información, y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la coordinación”, señaló Sheinbaum Pardo.

El jueves, Donald Trump afirmó en entrevista con Sean Hannity en Fox News que “vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

El Presidente no especificó el alcance ni la ubicación de dichas operaciones terrestres.

Sheinbaum Pardo recordó que días previos mantuvo comunicación con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien informó sobre el entendimiento existente con Trump respecto al tema de seguridad con México.

Cuestionada sobre la posibilidad de que Estados Unidos desplegara una flota naval en aguas mexicanas, similar a lo realizado en Venezuela, Sheinbaum Pardo aseguró que existe un acuerdo operativo con la Guardia Costera estadounidense y el Comando Norte para que la Secretaría de Marina mantenga la vigilancia en aguas continentales mexicanas.

“Hay un acuerdo, con la Guardia Costera y el Comando Norte para que sea la Secretaría de Marina quien esté a cargo en nuestras aguas continentales, de la vigilancia, es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando”, explicó.

Informó que la Semar incautó 1.6 toneladas de cocaína en operaciones marítimas recientes.

Según datos proporcionados durante la conferencia matutina, el acuerdo binacional permite la detección y detención coordinada de embarcaciones sospechosas mediante un centro de control con vigilancia permanente las 24 horas.

Durante la misma conferencia, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Guerrero, reportando una reducción del 65 por ciento en homicidios dolosos entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, además de mil 788 detenciones por delitos de alto impacto, 815 armas aseguradas y 34.6 toneladas de droga decomisadas.