Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia invitó a Ernestina Godoy Ramos, quien un día antes no fue ratificada en el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para un segundo periodo de cuatro años, para ser candidata al Senado.

“Ernestina Godoy es una mujer honesta, profesional, incorruptible, un ejemplo de cómo se procura la justicia. Tuvo logros importantes en la disminución de delitos de alto impacto, cero tolerancia a feminicidios y una enorme valentía para desenmascarar y hacer justicia en casos de corrupción, como el cartel inmobiliario y la trata de personas”, escribió la precandidata presidencial en su cuenta de la red social X.

“Esa es la razón por la cual la oposición votó en contra de su ratificación. Por considerarla una mujer excepcional, ayer mismo invité a Ernestina Godoy a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República”, dijo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la no ratificación de Godoy Ramos fue una “vil venganza”, porque investigó la corrupción inmobiliaria de funcionarios militantes del Partido Acción Nacional en la Alcaldía Benito Juárez.

”Fue una venganza, porque es una mujer íntegra, honesta. Una auténtica impartidora de justicia [...] Sin embargo, como se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes”, indicó.

“Y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones, porque si hacían un edificio de 20 departamentos se quedaban con uno o con dos, ese era el moche y dinero en efectivo y como buenos hipócritas, no perdían ni siquiera su respetabilidad”, señaló.

”Como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer, fue una vil venganza [...] Ayer celebraban los conservadores corruptos, pero estamos hablando, repito, de una mujer honesta, íntegra y con vocación de justicia”, insistió.

”Y de repente los mafiosos dicen ‘no’ y se vengaron. Es que les digo, una victoria pírrica, un triunfo pírrico y que investiguen porque no creo que sepan de lo que estoy hablando”, afirmó López Obrador, quien agregó que Godoy Ramos tenía “las puertas abiertas” en su Gobierno.

”Va a tener mucho apoyo porque en el proceso de transformación quiénes son los que son tomados en cuenta o quiénes deben ser tomados en cuenta en un proceso de transformación que busca la justicia, que combate la corrupción, pues la gente honesta”, sostuvo.

”Tiene las puertas abiertas en el Gobierno federal. Lo que ella quiera y estoy seguro que hacia el futuro va a tener muchas posibilidades, porque es una mujer de primera. La conozco desde hace 25 o 30 años, por eso estoy hablando así, incorruptible”, abundó.

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, acusó que la negativa para ratificar a Godoy Ramos, obedecía a las indagatorias que había realizado contra el denominado “cártel inmobiliario” y la trata de personas en la Ciudad de México.

Xóchitl Gálvez Ruiz -precandidata a la Presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”-, felicitó a los diputados de oposición del Congreso de la Ciudad de México, que impidieron la ratificación de Godoy Ramos.

Desde Sinaloa, la precandidata opositora calificó la votación, en la que no se obtuvieron los 44 sufragios requeridos para que Godoy Ramos se mantuviera en el cargo por otros cuatro años, como una derrota para la ex Jefa de Gobierno.

“Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer amenazando”, sostuvo.