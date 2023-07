Los cuatro aspirantes de Morena en el proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación han gastado, hasta el 24 de julio, un total de 5 millones 833 mil 041 pesos durante sus recorridos por el País, pero el gasto real podría ser mayor, debido a los “quedabién” han realizado pagos de espectaculares y propaganda, así lo informó Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Directivo Nacional de dicho partido político.

Los aspirantes de Morena son: Claudia Sheinbaum Pardo, ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, ex secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, respectivamente.

Durante una conferencia de prensa, Delgado Carrillo sostuvo que cada peso de la cifra registrada por los aspirantes presidenciales tenía soporte en facturas, en tanto que, insistió, que deberán realizar un deslinde “político y financiero” de quienes pagaron espectaculares y bardas.

El dirigente nacional de Morena presentó un corte de gastos reportados por los aspirantes del 19 al 23 de julio, divididos en cuatro rubros: logística, transporte, hospedaje y viáticos, pero sin reportar propaganda.

Aunque la fiscalización del Instituto Nacional Electoral contempla la propaganda que beneficie a alguno de los aspirantes presidenciales, Delgado Carrillo insistió en que Morena no había pagado publicidad alguna.

Entre los gastos de los cuatro aspirantes presidenciales de Morena, destaca López Hernández, quien no aceptó los 5 millones de pesos que dicho partido político dispuso para financiar a cada uno de los contendientes.

Delgado Carrillo explicó que López Hernández tendría que recibir aportaciones privadas para financiar su proselitismo o no gastar más de un millón de pesos para no exceder el límite permitido por el INE.

Ebrard reportó un gasto total por un millón 202 mil 497 pesos, de los cuales 949 mil 662 fueron de logística, 226 mil 708 de transporte, 11 mil 942 de hospedaje y 14 mil 185 de viáticos.

Mientras que López Hernández reportó un millón 166 mil 864 en gastos, de los cuales 846 mil 593 corresponden a logística, 256 mil 359 a transporte, 39 mil 154 a hospedaje y 24 mil 757 a viáticos.

Delgado Carrillo también explicó que, como persona física, López Hernández tiene un tope de gastos de 2.1 millones de pesos, por lo que, dijo, solo podía gastarse un millón de pesos más en el mes que quedaba de gira.

“Si quiere rebasar esa suma, los 2.1 millones en gastos, tendrían que registrarse aportaciones de simpatizantes en favor de Adán Augusto y con un tope de 500 mil pesos por cada aspirante”, puntualizó.

En tanto que Monreal Ávila reportó un total de un millón 639 mil 989 pesos, los cuales en su mayoría emitió en logística con un millón 395 mil 385, en transporte 88 mil 338, hospedaje 31 mil 568 y viáticos 124 mil 695.

Sheinbaum Pardo fue la aspirante que más gastó en sus recorridos, con un millón 823 mil 690 pesos, de los cuales un millón 675 mil 322 fueron en logística, 128 mil 894 en transporte, 11 mil 113 en transporte y 8 mil 359 en viáticos.

Por último, Delgado Carrillo indicó que se reunirá, por separado, con cada uno de los aspirantes presidenciales, incluidos Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, para platicar respecto a la primera etapa de la campaña, la cual durará 70 días.