A dos días de que el INE formalice la asignación de diputaciones plurinominales -de acuerdo con la votación obtenida por los partidos el pasado 2 de junio-, la Presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que las y los consejeros no tienen más que aplicar lo que dice textualmente la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

En su conferencia de prensa de este lunes, Sheinbaum incluso utilizó una presentación para explicar paso a paso y con las fórmulas que prevé la Constitución, por qué la oposición miente al asegurar que Morena estará sobrerrepresentada en la próxima legislatura.

“El Instituto Electoral y el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) no tienen más que cumplir la ley como viene”, aseguró en conferencia de prensa en su casa de transición.

“A todos aquellos que piden que el Instituto Electoral haga algo distinto a lo que dice la ley, no se puede, porque la ley —como lo leyó Citlalli—, es clarísima, dice exactamente qué fórmula aplicar y cuántos diputados plurinominales les toca a cada partido político; en todo caso están sobrerrepresentados los de minorías, porque tienen más diputados de los que ganaron, pero así está hecha la ley, así está construida la Constitución, hay una representación proporcional que favorece a las minorías”, explicó luego de presentar a Citlalli Hernández como próxima secretaria de las Mujeres y quien en calidad de secretaria de Morena ayudó a la próxima presidenta a explicar cómo se hace la repartición de lugares.

Mientras Hernández leía la ley, Sheinbaum mostraba una presentación que contenía los datos públicos del INE sobre los votos totales registrados en la jornada del 2 de junio.

Explicó que no se puede dividir la totalidad de votos, pues de acuerdo con la ley hay que descontarle los votos nulos, los votos dados a diputados independientes y los votos de los partidos que no alcanzaron registro.

La votación total emitida para diputados federales el 2 de junio fue de 59 millones 466 mil 468. Ahora, si se le restan los considerandos que dispone la ley, la votación queda en 55 millones 705 mil 598 sufragios, cifra que hay que dividir entre los 200 diputados que se van a repartir; al resultado se le identifica como el “cociente natural”.

“Recuerden que son 500 diputados: 300 de mayoría, los que ganaron directamente en su distrito; más 200 de representación proporcional (...) Entonces, el cociente natural en el 2024 es 278 mil 527.99”, dijo.

Ya con el cociente natural, y siguiendo con lo que dispone el artículo 17 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) “se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural”.

Una vez hechos los cálculos, la presidenta electa explicó que a Morena le corresponden 87.20 diputados, al PAN 36.08, al PRI 23.78 y a Movimiento Ciudadano 23.33.

En tanto, el Partido Verde tendría 17.93 y el Partido del Trabajo 11.69.

Aunque parecería absurdo contemplar los decimales, es muy importante tenerlos presentes porque si se suman todos los enteros dan un total de 197 diputados y son 200 los de representación proporcional.

Así que la ley dispone que los diputados pendientes en asignar le corresponderán a los partidos con los decimales más cercanos al entero, es decir: Partido Verde, PT y PRI.

“Para hablar de supuesta sobrerrepresentación, el PAN tuvo 32 diputados de mayoría, le tocan 36 de representación proporcional ¿Quién está sobrerrepresentado? Digo, si usamos la palabra; el PRI ganó nueve distritos, le tocan 24; bueno, el PRD uno nada más, porque no le toca representación proporcional; Morena, ganó 161 distritos, le tocan 87 con la fórmula, en total 248 —la Constitución dice que no puede pasar de 300—, ¿Morena se pasa de 300? No, son 248, le tocan menos diputados de mayoría relativa, de diputados plurinominales, porque así está hecha la fórmula, que le toquen más a quién menos votos tuvo, pero en todo caso ¿quién está sobrerrepresentado? Pues los que tuvieron menos votación que les tocan más plurinominales”, dijo la Presidenta electa.

Recordó que anteriormente la ley establecía que las coaliciones no podrían suman más de 300 legisladores y legisladoras, sin embargo, esa parte fue modificada por el PRI, por lo que actualmente Morena y cada uno de sus partidos aliados —PVEM y PT— cumplen con los criterios de repartición de plurinominales.

Sostuvo que las autoridades electorales no tienen otra opción que hacer valer la ley electoral vigente y la Constitución.

“Aunque haya desplegados de quien quiera haber desplegados, el Instituto Electoral y el Tribunal no tienen más que cumplir la ley como viene, tal cual, cualquiera puede hacer este cálculo, pero lo pusimos aquí para que se vea que no hay dobleces, es sencillamente lo que dice la Constitución y lo que dice la ley electoral”, concluyó.