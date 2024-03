Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, presentó a su equipo de campaña rumbo a la elección del 2 de junio del presente año.

En su equipo incluyó a todos los ex aspirantes a titular de la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, durante el proceso interno de Morena para definir su candidatura a la Presidencia de la República.

Las llamadas “corcholatas” de Morena fueron, además de Sheinbaum Pardo, el Senador Ricardo Monreal Ávila, así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, ex secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, respectivamente.

La candidata de la llamada “cuarta transformación” salió elegido de seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México y del Trabajo, es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, senador y diputado federal con licencia, respectivamente.

Sheinbaum Pardo también sumó a su equipo como coordinadora de voceros a Tatiana Clouthier Carrillo, ex Secretaria de Economía federal, ex vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, así como ex coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Además de Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, quien fungirá como coordinador general de la campaña.

Mientras que Ebrard Casaubón será coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior; asimismo, López Hernández se desempeñará como coordinador político.

En tanto que Monreal Ávila fungirá como coordinador de enlace territorial; además, Velasco Coello será coordinador de alianzas; y Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales.

También estarán Citlalli Hernández Mora, coordinadora de enlace con mujeres; Estela Damián Peralta, coordinadora de defensa del voto; Renata Turrent Hegewisch, coordinadora de vínculo del diálogo por la transformación; y, Regina Orozco Mora, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas.

Asimismo, al equipo de campaña de Sheinbaum Pardo se integró César Yáñez Centeno Cabrera -quien fuera uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador y fungió como Subsecretario de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos, de la SEGOB-, como coordinador de agenda y giras; además de Paulina Silva Rodríguez -ex directora de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México-, como enlace con medios de comunicación; así como Olivia Salomón Vibaldo -ex Secretaria de Economía del Estado de Puebla, durante la Administración de Miguel Barbosa Huerta- y la periodista Ana María Lomelí, como enlaces con el sector empresarial.

“El día de mañana inicia la campaña por la Presidencia de la República, vamos a iniciar en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 4 de la tarde. Hay mucha emoción, entusiasmo, vienen muchas personas de los estados, de la Ciudad de México y el día de hoy quiero presentarles al equipazo ganador del 2 de junio de 2024”, destacó Sheinbaum Pardo, durante una conferencia de prensa.

En su mensaje, la candidata presidencial destacó la unidad en Morena, al resaltar la presencia de las ex llamadas “corcholatas”, incluyendo a Ebrard.