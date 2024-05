En respuesta al manifiesto en el que un grupo de intelectuales simpatizantes de Xóchitl Gálvez advirtió sobre una presunta “deriva autoritaria”, este viernes 900 académicos, científicos y artistas dieron a conocer el manifiesto “por una democracia para todas y todos”, en el que respaldan la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo.

Congregados en el centro cultural Estación Indianilla de la Ciudad de México, un centenar de los firmantes mostraron su adhesión a Sheinbaum, posaron para la foto y escucharon una pieza del flautista Horacio Franco, quien no sólo puso la música, sino la pimienta al evento.

Franco aseguró que el grupo que firma en favor de Claudia Sheinbaum no está a favor de una cultura de élites, y está convencido de que un gobierno de izquierda es la solución para que México siga avanzando y repartiendo equitativamente la riqueza.

“Estamos aquí por una convicción genuina, que nada tiene que ver con elitismos, canonjías, oportunismos, clasismos, apapachos aguilarcamines... o cualquiera de los vicios que pudieran haberse enquistado antes de 2018”, dijo el flautista, quien estaba en el templete junto al historiador Lorenzo Meyer, la científica politécnica Sonia Maura Pérez Tapia, y los artífices del manifiesto: el ex Rector Juan Ramón de la Fuente y Rosaura Ruiz, coordinadora de temas de educación y cultura en la campaña de Claudia Sheinbaum.

En su momento, Juan Ramón de la Fuente dijo que este manifiesto es breve y conciso y no está suscrito por un grupo “exclusivo ni excluyente”.

“Somos un grupo inclusivo, plural, multidisciplinario, que valoramos el saber académico y la creatividad en sus múltiples expresiones, y que compartimos el compromiso ineludible con los principios humanistas de nuestro proyecto de gobierno”, dijo el exrector.

El contraste con el grupo de Xóchitl Gálvez

El manifiesto fue dado a conocer cuatro días después del documento firmado por alrededor de 200 intelectuales convocados por Consuelo Sáizar y los grupos Nexos y Letras Libres, en el que llaman abiertamente a votar por Xóchitl Gálvez y en contra de la continuidad del sexenio lopezobradorista.

En contraste con ese documento, en el manifiesto “por una democracia para todas y todos” -de sólo tres párrafos- el grupo afín a Sheinbaum llama a continuar con “la transformación”.

“La transformación de la vida pública nacional que vivimos es producto de un movimiento profundo, amplio, plural, que surge de las luchas por la democracia y la justicia en México. En ella coincidimos ciudadanas y ciudadanos de una sociedad plural, que encuentra en la candidatura de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y en su programa de gobierno, las mejores propuestas para consolidar un país más justo y próspero.

“La democracia seguirá fortaleciéndose con la siguiente etapa de la transformación. Ganaremos las elecciones, libre y democráticamente el 2 de junio. Salgamos todas y todos a votar por el único proyecto de nación que garantiza la prosperidad compartida”, señala el documento.

En el documento figuran 900 firmas, entre las que se encuentran la de la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller; la madre de la candidata, la científica Annie Pardo, pero también cientos de escritores, científicos, académicos e investigadores.

Entre los más conocidos están Enrique Semo, Elena Poniatowska, Marta Lamas, Tonatiuh Bravo, Lorenzo Meyer, David Kershenobich, Manuel Peimbert, Eugenia León, Susana Harp, Héctor Díaz Polanco, Regina Orozco, Álvaro Cueva, Armando Bartra, Luis Mandoki, entre muchos otros.

‘El pensamiento conservador anida en la alianza PRI-PAN-PRD’

En su discurso, la candidata Claudia Sheinbaum no dejó pasar las críticas que el grupo afín a Xóchitl Gálvez hizo hacia el gobierno de López Obrador y hacia ella misma, afirmando, de entrada, que si hoy Morena es mayoría es porque se está construyendo una nueva historia que no es cupular ni está sustentada en acuerdos para hacer de la política y del servicio público un negocio o un privilegio de unos cuantos.

“La ciencia, la cultura, las artes, el conocimiento construyen un México más justo, cuando se piensa en los demás y no en el privilegio. Que quede claro y que se escuche fuerte y lejos: la democracia no solo no está en riesgo, sino que se fortalece con el proyecto que representamos”, aseguró, en clara referencia a la advertencia de una “deriva autoritaria” de la que advierten Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y el resto de quienes firmaron en favor de la candidata del PRI-PAN-PRD.

Sheinbaum recordó luchas democráticas como los movimientos estudiantiles, las protestas contra el fraude electoral de 1988, las manifestaciones contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y contra el fraude de 2006, y aseguró que la defensa de la democracia nunca ha sido una reivindicación de la derecha.

“El humanismo significa reivindicar los derechos y erradicar el clasismo, el racismo, el machismo, la discriminación que son propios del pensamiento conservador expresado en México por la actual alianza del PRIAN y quienes se asumen como sus intelectuales.

“La mentira y la calumnia también son parte del pasado. No reivindica la verdad, quien se dice intelectual y promueve la calumnia como forma de hacer política”, sostuvo.

Lee aquí la nota original:

