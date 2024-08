Tras recibir la constancia de mayoría como Presidenta electa de México en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a no defraudar y poner todo su empeño y “hasta la vida misma”, para servir a la Patria y al pueblo de México.

“Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma, para servir a mi Patria y a mi pueblo. ¡Qué viva México!”, arengó.

Durante su primer discurso como Presidenta electa, Sheinbaum Pardo también aseguró que como titular del Poder Ejecutivo Federal actuaría con honestidad y responsabilidad, además de que prometió, respetaría la independencia de los Poderes de la Unión.

“Como titular del Ejecutivo Federal, como primera mujer Presidenta de México sepan que actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de los poderes. Gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos, y tengan la certeza que nos sentimos y nos sentiremos todas y todos cada día más orgullosos de nuestro origen”, abundó.

“Nadie debe temer a nada, al contrario, el futuro es promisorio, somos un país de un pueblo extraordinario, único, maravilloso; estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo”, enfatizó.

“Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de Presidenta electa una mujer. Presidenta con ‘a’, y como lo he dicho en otras ocasiones no lo asumo sólo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola llegamos todas”, apuntó.