“Es muy importante que en nuestro movimiento haya unidad y, de mi parte, toda mi vida lo he hecho y lo voy a seguir haciendo; vamos a luchar por la unidad de nuestro movimiento y sobre todo este pacto que estableció Andrés Manuel López Obrador, esta alianza entre el pueblo de México y su gobierno”.

“A mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros, al contrario, siempre voy a hablar bien, siempre voy a hablar bien de Marcelo, siempre voy a hablar bien de Adán [Augusto López Hernández], siempre voy a hablar bien de Ricardo [Monreal], siempre voy a hablar bien de Gerardo [Fernández Noroña] y siempre voy a hablar bien de Manuel [Velasco], somos compañeros”, comentó.

“Tampoco Servidores de la Nación o personal de Bienestar de la ciudad. No, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora”, insistió.

La ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que desde la Secretaría de Gobierno de la capital se realizaron encuestas, pero respecto a temas como el proyecto inmobiliario en el Estadio Azteca, “nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral”.

“Primero que es falso, no lo haríamos, hay varios temas que han salido que incluso el Gobierno de la ciudad ha desmentido”, dijo Sheinbaum tras encabezar una asamblea en Zamora, Michoacán.

Al ser cuestionada respecto a los camiones que llevaban a gente a sus eventos durante sus giras como “corcholata” presidencial, Sheinbaum afirmó que ello era “autogestivo”.

“No ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente [...] Los seis (aspirantes) nos necesitamos porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país”, enfatizó, y también criticó al Frente Amplio por México, integrado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

“Ellos, la verdad, no tienen muchas posibilidades y nosotros, como movimiento, tenemos todas las posibilidades por delante. La verdad es que el Presidente López Obrador ha hecho una hazaña en el País y si ya se hizo esto en cuatro años y medio, pues imagínense lo que se va a hacer en los próximos años”, afirmó.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, Diputado federal del Partido del Trabajo, calificó de prepotente y arrogante lo dicho por Ebrard, quien destacó también que la verdadera competencia era entre él y Claudia Sheinbaum.

“Lamentable por prepotente y arrogante la declaración de @m_ebrard. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia”, escribió en Twitter.

Mientras que Adán Augusto López Hernández, ex Secretario de Gobernación, reconoció que no conocía con exactitud el contenido del mensaje de Ebrard, pero expresó que se le hacía “una falta de respeto” que se hablara de una contienda de dos, ya que eran seis personas las que están buscando ser coordinador de la llamada “Cuarta Transformación”.

“Hago un llamado a que no caigan en la desesperación. No es buena para nadie. No es buena consejera. Son tiempos de paciencia. Tiene que haber calma. Será el pueblo el que decida quién debe ser el coordinador o la coordinadora”, dijo.

Asimismo, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, respaldó la denuncia hecha por Ebrard.

“La denuncia del compañero @m_ebrard sobre falta de equidad en el proceso interno de MORENA se tiene que atender. Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador”, escribió también en Twitter.