Luz Elena González Escobar es Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como egresada del Programa de Estudios Avanzados “Leadership for Environment and Development” (LEAD), de El Colegio de México. Cuenta, además, con una Maestría en Gestión de la Ciudad, por la Universidad de Cataluña y una Especialización en Administración Pública.

David Kershenobich Stalnikowitz, de 81 años, nació en la Ciudad de México. Es Médico por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en Medicina Interna y Gastroenterología, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, así como en hígado, en el Royal Free Hospital de Londres, en donde también obtuvo el Doctorado en Medicina.

Fue jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, así como presidente de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. También fue director de investigación del Hospital General de México. Es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina.

Ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, de niveles maestría y doctorado. Es investigador desde 1975 y tiene cerca de 500 publicaciones, de las cuales 132 son artículos originales, publicados en revistas tales como The New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Investigation y Gastroenterology and Hepatology. Además, escribió 54 capítulos de libros. Asimismo, fungió como editor y miembro del consejo editorial de múltiples revistas nacionales y extranjeras.

Fue presidente de la Asociación Nacional de Medicina Interna, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Hepatología y de la Internacional Association for the Study of the Liver.

Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Universitario de Investigación Clínica, el premio “Doctor Donato Alarcón Segovia”, de la Facultad de Medicina de la UNAM, el Premio de Investigación “Miguel Otero Arce” y la condecoración Eduardo Liceaga, del Consejo de Salubridad General. Recibió la Medalla al Mérito en Ciencias, otorgada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el 26 de abril de 2016.

El 17 de junio de 2012 fue nombrado director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, cargo del que resultó reelecto para un segundo período, hasta el 17 de junio de 2022.



¿QUIÉN ES JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA?

Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes