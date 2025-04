Claudia Sheinbaum urge investigar a fondo asesinato de buscadora en Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo urgió que se investigara a fondo el homicidio de María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales, de 27 años, asesinados, la madrugada de un día antes, en Tlajomulco de Zúñiga.

Tras lamentar el crimen refutó la afirmación de la Fiscalía estatal, respecto a que no había indicios que apuntaran a que la agresión hacia Morales y su hijo, hubieran sido por su trabajo como buscadora.

”Primero es muy lamentable, nuestra solidaridad a todos los familiares de personas desaparecidas y en particular este trágico acontecimiento. Está hablando la Subsecretaría de Derechos Humanos [de la Secretaría de Gobernación] con la familia, buscándola para poder apoyarles en todo lo que requieran”, dijo.

”Tiene que investigarse a fondo, a fondo, no puede haber en un día que no no tuvo nada que ver con su labor. Que se investigue a fondo”, agregó la Presidenta, quien también indicó que recibió una carta en la que se le pedía que hubiera justicia en el caso de Jalisco.

”Pero en particular en la carta, les voy a poner la última parte, porque nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco para que haya justicia, y vamos a estar atentos. Y tiene que investigarse realmente a fondo de por qué ocurrió este hecho, si fue por la labor de búsqueda que estaba haciendo o no, pero que sea una investigación a fondo”, exigió Sheinbaum Pardo.

Un día antes, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, expresó su condena por el asesinato de Morales y de su hijo, asegurando que no habría impunidad en dicho caso. Durante una reunión con colectivos de buscadores y activistas, la funcionaria federal solicitó un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

”Nuestro más profundo pésame por el asesinato de la señora María del Carmen Morales, madre buscadora, y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. Condenamos enérgicamente estos hechos”, comentó.

”Reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad, no sólo en este caso, sino en todos aquellos que lastiman a las familias y a la sociedad. En su memoria y como una muestra de respeto, les pido amablemente ponernos de pie y guardar un minuto de silencio”, abundó Rodríguez Velazquez.

“Lamento mucho la muerte de María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel. Ofrezco mi más sentido pésame a sus seres queridos. Quiero reiterarle al colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco @GuerrerosJalisc, y a todos los colectivos, que cuentan con el apoyo y respaldo del @GobiernoJalisco. Estamos trabajando entre los tres órdenes de gobierno para dar con los responsables. No permitiremos que exista impunidad”, escribió en su cuenta de X el Gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro.

“La Fiscalía del Estado investiga el ataque registrado en el Fraccionamiento Las Villas, en Tlajomulco de Zúñiga, donde un joven de 26 años fue agredido directamente por dos sujetos en motocicleta. Su madre, al intervenir, también fue herida. Ambos fallecieron”, detalló la Fiscalía en Facebook.

“La prioridad es esclarecer el móvil del ataque y ubicar a los responsables. Hasta el momento no hay indicios de que esté relacionado con la labor de la mujer como integrante de un colectivo de búsqueda. Ella había denunciado la desaparición de otro hijo en marzo de 2024. Trabajamos con firmeza para llegar a la verdad”, finalizó.

“Amnistía Internacional condena el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime en Tlajomulco, #Jalisco. Carmen buscaba a su hijo desaparecido desde el 24 de febrero de 2024. Exigimos a @fiscalia_jal investigación urgente y al @Mecanismo_MX medidas de protección para las familias buscadoras. #BuscarSinMiedo”, comentó, también en Facebook, la organización no gubernamental.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó, el 24 de abril de 2025, que una de sus integrantes, María del Carmen Morales, de 43 años, y su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales, de 27 años, fueron asesinados en Tlajomulco de Zúñiga.

Integrantes de dicho colectivo localizaron, el 5 de marzo de 2025, tras la llamada de un informante anónimo, fosas tipo crematorios dentro de un predio bardeado, denominado Rancho Izaguirre, mismo que era usado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de jalisciense de Teuchitlán.