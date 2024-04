En este primer encuentro, los temas a tratar son educación, salud, transparencia, combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.

Xóchitl es la candidata del peor PRI de la historia: Máynez; “bájale tantito”, responde ella

Durante su participación en el primer debate presidencial, Jorge Álvarez Máynez acusó que Xóchitl Gálvez Ruiz es la candidata presidencial del peor PRI de la historia.

“El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado, el problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese y le cueste decirlo, es la candidata del peor PRI de la historia, por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI en su historia”.