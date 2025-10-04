$!Clausuran el zoológico La Pastora, en Nuevo León, por el caso de la osa Mina

El zoológico La Pastora, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, fue clausurado de manera temporal, luego de detectar irregularidades en el trato a ejemplares de vida silvestre y por el grave deterioro físico y de salud de la osa Mina, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En un comunicado, la dependencia detalló que durante las inspecciones realizadas, del 25 al 27 de septiembre, se constató que la osa Mina presentaba deficiencias nutricionales, úlceras en la piel y falta de protocolos médicos adecuados.
Al revisar la documentación del zoológico, la Profepa encontró que Mina padece leptospirosis, una enfermedad causada por una bacteria que puede transmitirse entre animales y a humanos, y que puede afectar gravemente riñones, hígado y otros órganos.
“En el expediente de Mina no existen registros de atención médica, controles, tratamientos ni protocolos con respecto a esta enfermedad”, dio a conocer.
“Ante la gravedad del estado de Mina, de inmediato ordenamos su traslado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros Invictus, en Pachuca, Hidalgo, donde hoy tenemos la certeza de que está recibiendo atención médica especializada y un trato”, señaló.
Incrementarán inspecciones de zoológicos
La clausura al zoológico se levantará en cuanto se cumplan las medidas de urgente aplicación que garanticen el bienestar y el trato digno de los animales, impuestas por la Procuraduría.
Finalmente, informó que se incrementarán las acciones de inspección y vigilancia de los zoológicos con el fin de verificar las condiciones y el estado de los animales.
La osa negra ha estado bajo custodia en La Pastora desde el 7 de febrero de 2023, cuando fue rescatada del “Rancho María Luisa” en la localidad de Mina, Nuevo León, tras una denuncia ciudadana.
El ejemplar presentaba una condición corporal de emaciación (desnutrición y bajo peso), zonas de alopecia y engrosamiento de la piel, y con dos laceraciones en el costado derecho con exposición de tejido subcutáneo.