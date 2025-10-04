$!Clausuran el zoológico La Pastora, en Nuevo León, por el caso de la osa Mina

El zoológico La Pastora, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, fue clausurado de manera temporal, luego de detectar irregularidades en el trato a ejemplares de vida silvestre y por el grave deterioro físico y de salud de la osa Mina, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En un comunicado, la dependencia detalló que durante las inspecciones realizadas, del 25 al 27 de septiembre, se constató que la osa Mina presentaba deficiencias nutricionales, úlceras en la piel y falta de protocolos médicos adecuados.

Al revisar la documentación del zoológico, la Profepa encontró que Mina padece leptospirosis, una enfermedad causada por una bacteria que puede transmitirse entre animales y a humanos, y que puede afectar gravemente riñones, hígado y otros órganos.

“En el expediente de Mina no existen registros de atención médica, controles, tratamientos ni protocolos con respecto a esta enfermedad”, dio a conocer.