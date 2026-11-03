Clausuran simbólicamente la Secretaría de Salud para exigir el derecho a morir con dignidad

De los altares que estos días se levantan en la Ciudad de México, el suyo tiene una causa particular. Bajo el lema “Por quienes trascendieron con dolor”, una serie de fotografías recuerda a personas que murieron sin haber podido acceder a una muerte con menos sufrimiento. Colocados uno junto a otro frente a las oficinas de la Secretaría de Salud, sus retratos no solo evocan sus historias, sino que también representan una lucha: la de quienes buscan evitar que otras personas atraviesen el mismo dolor. Mientras integrantes de la Coalición colocan calcomanías con la leyenda “Clausurado” en las instalaciones de la dependencia, similares a los sellos que utilizan las autoridades para cerrar establecimientos, una mujer joven, de camisa blanca y cabeza rapada, toma el megáfono: “Yo no quiero el siguiente año estar en esa ofrenda. Y creo que ninguno de nosotros merece estar ahí por haber muerto con dolor y sin decisión al final de la vida”. La voz que suena alto y claro es la de Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, una iniciativa ciudadana que busca legalizar la eutanasia y la muerte médicamente asistida en México.

Samara Martínez y el Movimiento por la Ley Trasciende colocaron una ofrenda en memoria de las personas que han muerto con dolor y sin la posibilidad de decidir sobre el final de su vida



La clausura Con la protesta, clausura simbólica de la Secretaría de Salud y la instalación de la ofrenda colectiva, el movimiento busca llamar la atención sobre la falta de respuesta de la dependencia a una solicitud de opinión técnica relacionada con la iniciativa que busca legalizar la eutanasia en México. Samara Martínez es periodista, académica e impulsora de la Ley Trasciende. A partir de su experiencia con enfermedades crónico degenerativas y de su acercamiento a otras personas que enfrentan padecimientos de larga duración, decidió llevar al debate público la autonomía de los pacientes y su derecho a decidir sobre el final de sus vidas. La iniciativa busca que las personas con enfermedades incurables y sin posibilidad de mejoría puedan solicitar asistencia médica para poner fin a su vida, bajo determinadas condiciones. Samara aclara que no se trata de una ley que obligue a nadie a recurrir a la eutanasia, sino de reconocer una opción para quienes decidan hacerlo. En poco más de un año, su causa ha sumado a pacientes, familiares, cuidadores y organizaciones. “Una causa que nace del dolor interior y una causa personal se ha convertido en motor de vida para muchas personas, incluyendo la mía”, explicó. Para ella, “hablar de muerte es un salvavidas”. La iniciativa fue presentada ante el Senado el 28 de octubre de 2025. Sin embargo, su discusión permanece pendiente. Aurélien Guilabert, coordinador de Coaliciones de Práctica: Laboratorio para la Democracia e integrante de ¡Muerte Digna Ya!, explicó que desde febrero de 2026 la Secretaría de Salud tiene una solicitud del Senado para emitir una opinión técnica sobre la propuesta.

La Ley Trasciende busca reconocer el derecho de las personas adultas que enfrentan enfermedades incurables, avanzadas o terminales a decidir sobre su muerte, bajo condiciones y garantías legales.

“Llevamos un año sin respuesta de la Secretaría de Salud y eso es omisión. La omisión es violencia”, señaló Guilabert durante la protesta. Advirtió que, tras meses de foros, encuentros y trabajo con distintos sectores, este documento es indispensable para que quienes legislan puedan avanzar en el dictamen de la iniciativa. Por su parte, la Secretaría de Salud, encabezada por David Kershenobich, organizó el pasado 27 de agosto el primer Foro nacional sobre bioética y muerte digna, en el que participaron especialistas, pacientes y organizaciones civiles, entre ellas la Coalición ¡Muerte Digna Ya!, representada por Samara Martínez. Tras el foro, la dependencia planteó que la discusión requiere un análisis médico, científico y jurídico, además de escuchar distintas perspectivas. Sin embargo, ese encuentro no sustituyó la opinión técnica solicitada por el Senado ni significó un pronunciamiento a favor de la iniciativa. Para la coalición, la respuesta formal que permita avanzar en la discusión legislativa sigue pendiente.

Envejecer y decidir cómo morir En el aire hay un olor a copal y de fondo suena Amor eterno, de Juan Gabriel. Mientras eso sucede tres hombres mayores que sostienen una lona blanca y roja con una sola consigna: “Despenalización de la eutanasia”. Los tres adultos mayores viajaron desde el Estado de México y forman parte del Movimiento México Incluyente, una asociación civil que busca que la eutanasia deje de estar penalizada en el país. Arturo Molina, quien acudió a la protesta junto a sus compañeros Artemio Vázquez y Joaquín Martínez Hernández, explicó que la preocupación por el final de la vida no es nueva para ellos. A partir de la experiencia de ver morir a amigos, vecinos y familiares “en un estado terminal muy lamentable y en el permanente dolor”, cobraron conciencia de la necesidad de organizarse. La lucha que hoy mantiene Samara la conocieron precisamente en los pasillos del Congreso, mientras pedían audiencias a diputados y senadores. “Ahí nos dijeron que había una chica que se llamaba Samara Martínez y que estaba luchando por algo muy similar a nosotros. Nos pusimos en contacto por teléfono y quedamos en coordinarnos para hacer una unidad, porque aquí no se trata de política, se trata de lograr un objetivo sumándonos”, relató Molina.

El movimiento sostiene que existe un amplio respaldo social para legislar sobre este derecho y demanda que la discusión no siga postergándose.