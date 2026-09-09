Clima frustra viaje de Lutnick; hablará con Sheinbaum por Zoom

La conversación entre Howard William Lutnick, Secretario de Comercio de Estados Unidos, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizará por videoconferencia este miércoles, luego de que el funcionario no pudo completar el vuelo programado a la Ciudad de México por condiciones meteorológicas adversas.

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, informó el cambio de formato a través de su cuenta en la red social X.

“Les actualizo, buenos días. La conversación del Secretario Howard Lutnick con la Presidenta Sheinbaum se llevará a cabo vía Zoom debido a que el Secretario de Comercio no pudo completar ayer el vuelo programado por condiciones meteorológicas”, escribió.

El encuentro estaba previsto originalmente como una reunión presencial en la Ciudad de México, destinada a abordar los aranceles al acero, al aluminio y al sector automotriz que impuso el Presidente Donald Trump durante 2025.

El intento de traslado de Lutnick ocurrió el 8 de septiembre, sin que se concretara por las condiciones climáticas. La agenda temática de la conversación se mantuvo sin modificaciones pese al ajuste de formato.

El contacto ocurre después de un encuentro breve que Ebrard y el Secretario de Comercio sostuvieron en los márgenes de la reunión ministerial sobre innovación e inteligencia artificial del Grupo de los 20 países más industrializados, celebrada en Carolina del Norte bajo el auspicio de la administración estadounidense.

En esa ocasión, el Secretario de Economía señaló que México sostiene reuniones prácticamente semanales con funcionarios estadounidenses como parte de las negociaciones comerciales, y advirtió que Canadá también debe integrarse al entendimiento para garantizar un plan de producción regional.

“Nosotros veíamos y vemos con muy buenos ojos que Canadá llegue a algún acuerdo con Estados Unidos. No nos favorece que haya tensión entre ellos; nos gustaría que no la hubiese”, afirmó.